TÜBİTAK, Kenevir Ekimine Destek Veriyor!

TÜBİTAK, esrar olarak da kullanılan kenevir bitkisinin üretilmesi için destek verdi. Yeni kenevirler genetiğiyle oynanmış endüstriyel bitkiler olacaklar.

Samsung Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr.Selim Aytaç’ın hazırladığı ve TÜBİTAK’ın bizzat destek verdiği yeni bir proje sayesinde esrar maddesi olarak kullanılan kenevir üretilecek.

Kenevir bitkisinin esrar miktarını azaltarak kullanılabileceğini belirten Doç.Dr. Aytaç, yeni adımlar atarak ıslah edilmiş kenevirler üretmek istediğini belirtti.

2013’de kenevir ekim alanlarının çok ciddi anlamda azaldığını fark ettiklerini belirten Aytaç;

“Türkiye’de önceden lif bitkisi olarak 3 bitkiden elyaf üretiliyordu. Bunlardan biri pamuk, biri keten, diğeri kenevir. Pamuk sadece Akdeniz, Ege ve Güneydoğu’nun bir kısmında üretiliyor. Sıcağı sevdiği için Türkiye’nin tamamında pamuk üretilemez ama kenevir ve ketende pamuğa göre çok daha geniş alanda üretim yapılabiliyor. Ayrıca keten ve kenevirin hem elyaf bakımından farklı özellikleri var hem de fazla kimyasal kullanılmadan üretim yapılabiliyor. Bir karşılaştırma yapılırsa pamuğa göre çok daha temiz bir üretim olarak ortaya çıkıyor. Ancak değişik nedenlerden dolayı keten ve kenevirin ekim alanı gittikçe azaldı. Ketenin 5 yıl önce üretimi bitti, kenevir de çok az kaldı" dedi.

Almanya’nın şu anda uyguladığı gibi endüstriyel kenevir üretmemiz gerektiğini belirten Aytaç, endüstriyel kenevirde esrar olmadığı için hiçbir etik dışı olayın yaşanmayacağını dile getiriyor. 400-500 yıldan beri hatta yapılan kazılara göre binlerce yıldan beri Anadolu’da kenevir bitkisi ortaya çıkıyor. Haliyle bugün bunun üretimini yapıp yapmamak tamamen bizim elimizde.

Şu anda TÜBİTAK’tan 260 bin TL’lik bütçeyle birlikte onay alan proje, ülkemizde yeniden kenevir üretimini sağlamayı hedefliyor. Yakında etrafımızda kenevirlerin yetiştiğini görmek garip olacak.

Türkiye’nin yüzde 90’ının kenevir bitkisini bilmesine rağmen görmediğini dile getiren Aytaç;

“Eğer anayol kenarları, yerleşim yeri yakını gibi yerlerde çiftçiler kenevir üretirlerse bu bitki ilgi çeker. En azından bu bitkiyi daha önce hiç görmeyen insanlar ki vatandaşlarımızın yüzde 90'ı bu bitkiyi daha önce görmemiştir, sırf merak için araziye girip kenevirden parça koparabilir. Bu narkotik bir olaydır. Kenevir arazide varken sorun yok ama siz gidip ondan bir parça koparırsanız olay karakolluk olur. O nedenle biraz sıkıntılı bir bitki. Onun dışında art niyetli bir şekilde esrar maddesi için kenevir tarlasına girip talan edilme olayları da olabilir. Böyle sıkıntıları önlemenin yolu endüstriyel, yani esrarsız kenevir üretimi yapmak. Türkiye'de bu yıl 70 dekar alanda kenevir üretimi yapıldı. 2013 yılında bu 10 dekara kadar düşmüştü. Bunlar çok düşük rakamlar" dedi.

Peki, sizce ülkemizde endüstriyel anlamda kenevir üretimi yapılmalı mıdır?