TÜBİTAK'ta 'Teknoloji Transferi' Dönemi Başlıyor

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) geliştirdiği birtakım teknolojiler için ilana çıktı.

Söz konusu teknoloji transferi ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Mini TEMPEST PC-II Cihaz Teknolojisi, Portatif Ultrasonik Güç Ölçer Kalibratörü (PUG) Teknolojisi ve Kızıl Ötesi Kulak Termometreleri (IRET) Referans Kalibrasyon Sistemi Teknolojisi, 'basit lisanslama' yöntemi ile 5 seneliğine transfer edilecek.

Aranan koşulları sağlayan isteklilere, belirlenen bedel mukabilinde gerçekleşecek transferler, 'TÜBİTAK Fikri Mülkiyet Haklarının Yönetimine ve Teknoloji Transferine Dair Yönetmeliğe' uygun olacak.

TÜBİTAK tarafından geliştirilen GEZKİY Teknolojisi'nin ise TÜBİTAK'ın ilgili yönetmeliğine uygun biçimde, sadece gemilerde kullanılmak üzere, basit lisanslama yöntemiyle 10 seneliğine belirlenen bedel mukabilinde transferi yapılacak.

GEZKİY teknolojisi, başvuru sahipleri ile gizlilik anlaşması imzalandıktan sonra paylaşılacak.