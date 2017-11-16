TÜBİTAK'tan Tarihi Hamle: Elektrikli Lokomotif Üretilecek

Demiryolunda tarihi bir girişime adım atmaya hazırlanan TÜBİTAK, elektrikli lokomotif üretimi için çalışmalarına başladı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde geçtiğimiz Ekim ayından beri TÜBİTAK’ın bünyesindeki 160 kişilik ekip, E5000 Tip Elektrikli Lokomotif Geliştirilmesi Projesi için çalışmalarına başladı. 48 ayda tamamlanması beklenen projenin, TCDD’nin ana hat yük ve yolcu taşıma ihtiyaçlarını karşılaması bekleniyor. Öncelikle tasarımının ve prototip üretiminin yapılacağı elektrikli lokomotif, 5 bin kilovat gücünde ve saatte 160 km hız yapabilme özelliklerine sahip olacak.

Proje için demiryolu konusunda ülkemizin en etkin kurumları olan Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ), TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile bir araya geldi. Oluşturulacak prototipin sertifika almasının ardından TCDD, ilk aşamada 20 adet daha sipariş verecek.

Önümüzdeki yıllarda, demiryollarında 500 adet lokomotifin yer alması planlanıyor. Bir demiryolu aracının ömrünün 30 yıl olması ve ihtiyaçların ithalat yoluyla karşılanması, ülkemizin bu süre içerisinde üreteceği lokomotifler için harcayacağı 4 milyar doların büyük bir kısmının yurtiçinde kalacağı anlamına geliyor.

Projeyle birlikte elde edilecek tecrübe ve bilgi birikimi sayesinde bundan sonra ihtiyaca uygun lokomotiflerin tasarım ve üretim aşamasında yurtdışına olan bağımlılığımız da ortadan kalkmış olacak. Ayrıca fikri mülkiyet haklarına sahip olacağımız bu teknolojinin ihracat edilmesi de mümkün olabilecek. Bu sayede Türkiye, dünya genelinde lokomotif ihraç eden sayılı ülkelerden biri konumuna gelecek.