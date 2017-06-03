TÜBİTAK, Türkiye'de OLED Ekran Üretilmesi İçin Düğmeye Bastı!

TÜBİTAK, “Tüketici Elektroniği ve Savunma Sanayi Uygulamaları için OLED Ekran Teknolojisi Geliştirilmesi” başlıklı çağrısında üreticileri OLED ekran üretmeye davet ediyor.

Son dönemlerde destek sağlanan ve TÜBİTAK tarafından destek almadığı halde dünya çapında başarılı olan projeler nedeniyle pek de olumlu haberlerle gündeme gelmeyen TÜBİTAK, her şeye rağmen ülkemizin gelişmesindeki en önemli kurumlardan biri olarak etkin bir şekilde rol alıyor. Bu kapsamda TÜBİTAK, geleceğin ekran teknoloji olarak görülen OLED ekranların ülkemizde de üretilmesi için düğmeye bastı.

TÜBİTAK tarafından yayınlanan “Tüketici Elektroniği ve Savunma Sanayi Uygulamaları için OLED Ekran Teknolojisi Geliştirilmesi” çağrıda, ülkemizdeki üreticiler OLED ekran geliştirmeye davet edildi. TÜBİTAK, bu OLED ekran projelerine destek vermek için ekranın minimum 5 inç boyutunda ve 800x600 piksel çözünürlüğünde olma şartı koştu.

TÜBİTAK, OLED ekran teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda çalışma yürütecek şirketlere her projede olduğu gibi vergiler hariç %60 bütçe desteği sağlayacak. TÜBİTAK kobiler içinse %75'e yakın bir destek sunuyor ancak KOBİ'lerin günümüzdeki koşullarda OLED ekran teknolojileri üretebilmesi açıkçası pek de mümkün değil.