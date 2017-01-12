TÜBİTAK, Türkiye’de Teknoloji Alanında Devrim Yaratacak 10 Hedefi Belirledi!

TÜBİTAK, "akıllı üretim sistemlerine hizmet eden kilit ve öncü teknolojilerin belirlenmesi" amacıyla devrim yaratacak, gelecekteki 10 hedefini belirledi.

Türkiye’nin yeni sanayi devrimindeki konumunu güçlendirmesi ve sanayide dijital dönüşümün hızlandırılması amacıyla TÜBİTAK tarafından bir dizi çalışma yürütüldü. Bu çalışmalar sonunda ise Yeni Sanayi Devrimi Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası Taslağı hazırlandı.

Yeni yol haritasında belirlenen uygulamalar arasında Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine öncelik verilecek 3 teknoloji grubunda 8 kritik teknoloji, 10 stratejik hedef ve 29 kritik ürüne yer verildi. "Dijitalleşme" teknoloji grubundaki kritik teknolojiler "büyük veri ve bulut bilişim", "sanallaştırma" ve "siber güvenlik"; "etkileşim" teknoloji grubundaki kritik teknolojiler "nesnelerin interneti" ve "sensör teknolojileri"; "geleceğin fabrikaları" teknoloji grubundaki kritik teknolojiler "eklemeli imalat", "ileri robotik sistemler" ve "otomasyon ve kontrol sistemleri"nden oluşan kritik teknolojinin yanında Yeni Sanayi Devrimi Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası Taslağı'ndaki 10 hedef şu şekilde:

1- Servis Bulut Platformu, Güvenlik ve Mahremiyet: Uç cihazlarının güvenli, akıllı ve ölçeklenebilir servis bulut platformunun, algoritmalarının ve uygulamalarının geliştirilmesi.

2. Büyük Veri Analitiği: Verinin toplanması, işlenmesi, anlamlandırılması, ilişkilendirilmesi, analizi, raporlanması ve karar destek sistemlerinde kullanılması.

3. Siber Güvenlik Çözümleri: Yeni Sanayi Devrimi’ne yönelik yenilikçi siber güvenlik çözümlerinin üretilmesi.

4. Modelleme ve Simülasyon Çözümleri: Yeni Sanayi Devrimi’ne yönelik modelleme ve simülasyon teknolojilerinin geliştirilmesi.

5. Endüstriyel Nesnelerin İnterneti Platformu: Birlikte çalışılabilirliği sağlanmış, güvenilirliği artırılmış endüstriyel nesnelerin interneti dijital platformunun oluşturulması ve endüstriyel uç nokta ekipmanları için yazılım ve donanımların geliştirilmesi.

6. M2X Yazılım ve Donanımları: Üretim aşamalarında ve ürün yaşam döngüsü süresince kalite ve verimliliği artıracak güvenilir ve yenilikçi M2X (makine-makine, makine-insan, makine-altyapı) yazılım ve/veya donanımları ile ortaya çıkan veriler için uygun veri saklama teknolojilerinin geliştirilmesi.

7. Yenilikçi Sensörler: Sanayiye yönelik fiziksel, kimyasal, biyolojik, optik, mikro-nano sensörler; akıllı eyleyiciler; endüstriyel, kablosuz, dijital sensör ağları; yapay görme, görüntü işleme, yenilikçi sensör uygulamaları; uç koşullara dayanıklı sensörlerin geliştirilmesi.

8. Robot, Otomasyon, Ekipman, Yazılım ve Yönetim Si̇stemleri: Uluslararası pazarlarda teknoloji ve maliyet açılarından rekabet edebilir, KOBİ'ler tarafından da ulaşılabilir akıllı üretim robot, ekipman ve yazılım/yönetim sistemlerinin geliştirilmesi.

9. Eklemeli İmalat Malzemeler, Ekipmanlar, Yazılımlar: Eklemeli imalatta kullanılan ham malzemelerin, üretim ekipmanlarının ve gerekli yazılım ve otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi.

10. Akıllı Fabri̇ka Si̇stemleri: Akıllı fabrika sistemleri ve bileşenleri ile ara katman yazılım teknolojilerinin geliştirilmesi.