NASA’nın Ay’da Gizli Bir Üssü mü Var?

NASA'nın Ay üzerinde tüm insanlıktan habersiz bir şekilde inşa ettiği söylenen gizemli üsse dair teoriler artmaya başladı. Eski görevler sırasında çekilen fotoğraflar, komplo teorisyenlerini harekete geçirdi.

Geçtiğimiz haftalarda Ay’a ayak basan ikinci insan ünlü astronot Buzz Aldrin, yolculukları esnasında garip cisimler ve uçan nesneler gördüklerini itiraf etmişti. NASA’nın Apollo görevlerinde yer alan bazı astronotların bu söylemleri destekleyecek açıklamalar yapmaları, komplo teorilerinin ciddiye alınmasına yol açıyordu.

Yabancı yaşamların varlığına dair kanıtlar ve komplolar bir kenara, elimizdeki bilgilerin neden oldukları teoriler de var. Bunlardan birisi de NASA’nın dünya kamuoyundan gizlediği söylenen gizemli Ay üssü.

YouTube kanalı UFOMania, bu ilginç teorinin eldeki hangi verilerden yola çıkılarak kanıtlandığını anlatmaya çalışıyor. Gizli bir üssün varlığına dair söylentiler o kadar garip bir noktaya geldi ki, NASA’nın bile bu konuda bir açıklama yapması mümkün.

Aşağıdaki videoda, Apollo 16’nın inişi sırasında çekilen kareler bulunuyor:

Astronot John Young, Dünya’ya incelenmek üzere götürülmesi için Ay örnekleri topluyor. Ancak arka plandaki o yapıların gizli bir uzay üssü olduğuna dair şüpheler var. Diğer iddialar ise Apollo 16’da adı gizlenen bir fazla görevlilinin olduğu yönünde.

Pek çok insan bu yapıların gözükmesini, aslında NASA’nın hiç Ay’a gitmediği teorisine dayandırdılar. Apollo 16, insanlığın 10 insanlı Ay göreviydi. Aslında geçmiş yıllarda komplo teorisyenleri, Ay’da gizemli üs bir kenara, koloni bulunduğuna dair görüşler de paylaştılar. Elbette somut kanıtlar olmadığı için bu iddialar havada kalıyordu.

Peki sizce Ay üzerinde tüm insanlıkta habersiz bir araştırma merkezi kurulmuş olabilir mi? NASA, gizlice yürüttüğü programlarla ve açıklamadığı isimlerle çalışma yapıyor mudur? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirlebilirsiniz.