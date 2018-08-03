Buna göre, Türkiye'de ortalama 7 kişiye 1 otomobil düşüyor. İşte şehir şehir kişi başına düşen otomobil sayısı...
1. Ankara
Ankara'da 4 kişiye 1 otomobil düşüyor.
2. İstanbul
İstanbul'da 5 kişiye 1 otomobil düşüyor.
3. Antalya
Antalya'da 5 kişiye 1 otomobil düşüyor.
4. Bolu
Bolu'da 5 kişiye 1 otomobil düşüyor.
5. Burdur
Burdur'da 5 kişiye 1 otomobil düşüyor.
6. Denizli
Denizli'de 5 kişiye 1 otomobil düşüyor.
7. Eskişehir
Eskişehir'de 5 kişiye 1 otomobil düşüyor.
8. Isparta
Isparta'da 5 kişiye 1 otomobil düşüyor.
9. Kütahya
Kütahya'da 5 kişiye 1 otomobil düşüyor.
10. Muğla
Muğla'da 5 kişiye 1 otomobil düşüyor.
11. İzmir
İzmir'de 6 kişiye 1 otomobil düşüyor.
12. Aydın
Aydın'da 6 kişiye 1 otomobil düşüyor.
13. Balıkesir
Balıkesir'de 6 kişiye 1 otomobil düşüyor.
14. Bursa
Bursa'da 6 kişiye 1 otomobil düşüyor.
15. Konya
Konya'da 6 kişiye 1 otomobil düşüyor.
16. Çanakkale
Çanakkale'de 6 kişiye 1 otomobil düşüyor.
17. Edirne
Edirne'de 6 kişiye 1 otomobil düşüyor.
18. Karabük
Karabük'te 6 kişiye 1 otomobil düşüyor.
19. Kastamonu
Kastamonu'da 6 kişiye 1 otomobil düşüyor.
20. Kayseri
Kayseri'de 6 kişiye 1 otomobil düşüyor.
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