TÜİK, İllere Göre Kişi Başına Düşen Otomobil Sayısını Açıkladı

1 dk okuma süresi
10
3
3
2
0
Türkiye İstatistik Kurumu, Motorlu Kara Taşıtları 2017 ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2017 verilerine göre Türkiye'de kişi başına düşen otomobil sayısını ve illere göre otomobil sayısını açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de ortalama 7 kişiye 1 otomobil düşüyor. İşte şehir şehir kişi başına düşen otomobil sayısı...

1. Ankara

Ankara'da 4 kişiye 1 otomobil düşüyor.

2. İstanbul

İstanbul'da 5 kişiye 1 otomobil düşüyor.

3. Antalya

Antalya'da 5 kişiye 1 otomobil düşüyor.

4. Bolu

Bolu'da 5 kişiye 1 otomobil düşüyor.

5. Burdur

Burdur'da 5 kişiye 1 otomobil düşüyor.

6. Denizli

Denizli'de 5 kişiye 1 otomobil düşüyor.

7. Eskişehir

Eskişehir'de 5 kişiye 1 otomobil düşüyor.

8. Isparta

Isparta'da 5 kişiye 1 otomobil düşüyor.

9. Kütahya

Kütahya'da 5 kişiye 1 otomobil düşüyor.

10. Muğla

Muğla'da 5 kişiye 1 otomobil düşüyor.

11. İzmir

İzmir'de 6 kişiye 1 otomobil düşüyor.

12. Aydın

Aydın'da 6 kişiye 1 otomobil düşüyor.

13. Balıkesir

Balıkesir'de 6 kişiye 1 otomobil düşüyor.

14. Bursa

Bursa'da 6 kişiye 1 otomobil düşüyor.

15. Konya

Konya'da 6 kişiye 1 otomobil düşüyor.

16. Çanakkale

Çanakkale'de 6 kişiye 1 otomobil düşüyor.

17. Edirne

Edirne'de 6 kişiye 1 otomobil düşüyor.

18. Karabük

Karabük'te 6 kişiye 1 otomobil düşüyor.

19. Kastamonu

Kastamonu'da 6 kişiye 1 otomobil düşüyor.

20. Kayseri

Kayseri'de 6 kişiye 1 otomobil düşüyor.

(Listenin geri kalanına ulaşmak için şuradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.)

Kaynak : https://www.cnnturk.com/yasam/tuik-turkiyenin-otomobil-zengini-illerini-acikladi?page=62
Etiketler: Araç, türkiye, şehir, tüik
10
3
3
2
0
Emoji İle Tepki Ver
10
3
3
2
0