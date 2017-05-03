Geçtiğimiz günlerde yapılan bir anket sonucu Türkiye’nin mutluluk oranı en yüksek ili seçilen Sinop’ta yer medyanın duyurduğu habere göre, şehrin genelinde olmasa da yaz aylarından itibaren bisiklet kiralanması yasaklandı.

Sinop halkının ‘bu bir şaka olmalı’ şeklinde tepki verdiği yasak karar, vergilerini ödeyen ve yasal bir iş yaptıklarını söyleyen bisiklet kiralama işletmecileri tarafından da protesto edildi.

Zabıta müdürünün imzasıyla yayımlanan bu bildirinin kendisinin de farkında olduğunu belirten Belediye Başkanı Baki Ergül, yasağın şehrin tamamı için geçerli olmadığını, yalnızca sahil yolundaki kaldırım üzerinde uygulanacağını söyledi -yalnız İzmir’den de biliriz ki bu işletmeler zaten sahil kenarlarında olur, şehrin göbeğinde kim neden bisiklet sürmek istesin ki?-.

Sinop’ta birçok kişinin tepkisini çeken bu kararla ilgili olarak belediyenin yaptığı açıklama şu şekilde:

"Özellikle bahar ve yaz mevsimlerindeki nüfus artışı ve yoğun günübirlik ziyaretçiler nedeniyle ilimizde başta yaya trafiği olmak üzere araç kullanıcı ve bisiklet kullanıcı sayısında da artış yaşanmaktadır. İnsan yoğunluğunun arttığı bu mevsimlerde aynı yolları yayalar, bisikletliler ve araçlar paylaşmaktadır. Mevcut karayolunda bisiklet yolu bulunmaması, bununla birlikte bilgisiz ve kuralsız kullanımında etkisiyle özellikle yaz aylarında ciddi kazaları da beraberinde getiren bu durum, doğal olarak yakınmalara ve şikayetlere yol açmaktadır. Ayrıca ilimizde bisiklet park alanlarının bulunmaması nedeniyle park sorunları yaşanmaktadır. Yukarıda bahsi geçen hususlar doğrultusunda Sinop ilinde havaların ısınması nedeniyle araç ve yaya trafiğinin artacağından dolayı meydana gelebilecek sorunların önüne geçilebilmesi, ilimizin huzur ve güvenliğinin temini amacıyla belediyemizce tedbirlerin alınmasına ihtiyaç olduğu değerlendirilmiş olup, bu nedenle işletmekte olduğunuz iş yerinde ticari amaçla kiraya vermiş olduğunuz bisikletlerin 01.06.2017 tarihi itibariyle kiraya verilmemesini aksi bir durum halinde hakkınızda yasal işlem yapılacağını bilgilerinize rica ederim."