TÜİK'ten İstatistiklerle Türk Gençliği!

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan ülkemizin genç nüfusuna yönelik önemli verilerin bulunduğu araştırma.

1926 yılından bu yana aktif şekilde çalışan ve Kalkınma Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmalarını yürüten resmi araştırma kurumu TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), geçtiğimiz yıl ülke çapında yürüttüğü araştırmalar sonucunda ülkemizdeki genç nüfusun pek çok farklı konuda yüzdelerini paylaşmış.

"İstatistiklerle Gençlik" adlı araştırmaya sonucu TÜİK'in sunduğu verilerden bazılar şu şekilde:

Türkiye toplam nüfusu 2016 yılı sonu itibariyle 79 milyon 814 bin 871 iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 989 bin 42 oldu. Yani toplam nüfusun %16,3'ü genç nüfus.

Genç nüfusun en fazla olduğu şehir %25,5 ile Hakkari, en az olduğu şehir ise %13,2 ile Muğla.

Genç nüfusun işsizlik oranı, bir önceki yıla göre artış göstererek %19,6 olmuş durumda. Bu oran genç nüfus dahilindeki erkeklerde %17,4 iken kadınlarda %23,7.

Gençlerde istihdam oranı, 2015 yılına göre 0,1 puan düşerek 2016 yılında %34,1 oldu. İstihdam edilen gençlerin %17,6’sı tarım, %31,3’ü sanayi, %51,1’i ise hizmet sektöründe yer aldı.

16-24 yaş arasındaki gençlerin İnternet kullanım oranı %87,5’e yükselmiş durumda. Bu da her 5 gençten 4'ünün internet kullandığı anlamına geliyor.

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre kendisini mutlu olarak beyan eden 18-24 yaş arasındaki gençlerin oranı bir önceki yıla göre artış gösterek %65,1 oldu. Mutluluk oranı, 2016 yılında genç erkeklerde %60, genç kadınlarda ise %70,2 seviyesinde.

Yine yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2016 yılında gençlerin %63,6’sı şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun. Genç erkeklerin %64,2’si almış oldukları eğitimden memnun olurken bu oran genç kadınlarda %63.

2016 yılında gençlerin %78,7’si işinden memnunken, elde ettiği kazancından memnun olanların oranı %51. (Yüzdeler birbirlerinden ayrı)

2016 yılında gençlerin mutluluk kaynağı olan değerlerinde ilk sırayı %54,6 ile sağlık aldı. Bunu, %20 ile sevgi, %15,4 ile başarı izledi.

2016 sonuçlarına göre; 15-24 yaş arasındaki gençlerin %43,3’ü görücü usulü ve kendi rızasıyla evlenirken %36,8’i kendi kararı ve ailesinin rızasıyla evlendi. Gençlerin %13,6’sının ise kaçma/kaçırılma ile evlendiği görüldü. Genç erkeklerin %33,4’ü, genç kadınların ise %45’i görücü usulü ve kendi rızasıyla evlendi. İnternet aracılığı ile evlenen gençlerin oranı ise %3. İnternet aracılığı ile evlenen genç erkeklerin oranı %5,7 iken bu oran genç kadınlarda %2,6 oldu.

TÜİK'in açıkladığı raporun detaylı haline buradan ulaşabilirsiniz.