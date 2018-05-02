TÜİK, Trafiğe Kayıtlı Kaç Adet Otomobil Olduğunu Açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu, yayınladığı son çalışmasıyla Türkiye’deki otoyollarda kaç aracın trafiğe kayıtlı olarak dolaştığını açıkladı. Bilgilere göre trafikteki kayıtlı araçların yarısından fazlası otomobilden oluşuyor.

2018 yılı Mart ayı itibariyle Türkiye’de trafiğe kayıtlı 22 milyon 462 bin 346 araç bulunuyor. Bu sayılar Türkiye İstatistik Kurumu’nun son çalışmasıyla ortaya çıktı. Ülke nüfusuna oranla baktığımızda küçük görünen, büyük şehirlerdeki trafik yoğunluğuna baktığımızda ise yerine oturmayan bir sayı. Bu durumun birim alana düşen araç sayısı ve büyük şehirlerdeki oranın artışı ile yakından ilgisi var.

Kayıtlı araçların %54.3’ünü otomobiller oluşturuyorlar. %16.4’ünü kamyonetler, %13.9’unu ise motosikletler oluşturuyor. Genelde kırsal kesimlerde bulunan traktörler ise bu sayısın %8.2’sine sahipler. Kamyonlar %3.8, minibüsler ise %2.1’lik paya sahipken otobüsler, %1’lik bir kısma ancak yetişebilmiş durumdalar. Kalan %0.3’lük dilim ise özel amaçlı araçlara ait.

İstatistiklere göre sadece Mart 2018’de 94 bin 588 adet araç trafiğe çıkış yaptı. Bu sayının büyük çoğunluğunu %58.6’lık pay ile yine otomobiller oluşturdu. Mart ayında trafiğe çıkan diğer büyük araç cinsleri ise motosiklet, kamyonet ve traktör olarak sıralandılar.

Şubat 2018’e göre trafiğe çıkan araç sayısı yarı yarıya arttı:

Mart 2018’de bir önceki aya kıyasla araçların trafiğe iki kat daha çıktığı bir dönemi geride bıraktık. Trafik kaydı yaptıran araç sayısında 1 ay içinde %50.8’lik bir artış gerçekleşti. Yine bu artışın büyük miktarı otomobiller tarafından karşılandı. Mart 2018’de artışa geçen bir diğer oran ise minibüslere aitti. Şubat ayına kıyasla Mart ayında %32.3’lük artışla daha fazla minibüs plaka sahibi oldu. Ayrıca motosikletler de 1 ayda %91.5’lik artış yaşadılar.

Mart 2017’ye kıyasla plaka alan araç sayısı %8.1 azaldı:

Bir yıl arayla yapılan iki kritik ölçümden hareketle bu yıl, geçtiğimiz yılki Mart ayına göre trafiğe çıkan araç sayısında %8.1’lik azalış göze çarptı. Bu azalış otomobilleri %1.6’lık bir oranla pek etkilemezken, en çok azalan taşıt cinsi minibüsler oldu ve %60’lık gerileme yaşandı.

2018’in ilk üç ayında toplam 274 bin 784 adet trafiğe çıkış yaptı. Trafik kaydı silinen araç sayısı ise 31 bin 383 oldu. Yani Türkiye yollarındaki araç sayısı 2018 yılı içerisinde 243 bin 401 adet arttı.