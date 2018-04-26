TÜİK, Türkiye'de En Çok Can Alan Hastalıkları Açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. TÜİK’in raporuna göre 2017 yılında gerçekleşen ölümlerin %39.7’si dolaşım sistemi hastalıklarından, %19.6’sı iyi ve kötü huylu tümörlerden, %12’si solunum sistemi hastalıklarından, %4.9’u sinir sistemi ve duyu organları hastalıklarından, %4.8’i endokrin, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklarından, %4.5’i ise dışsal yaralanma ve zehirlenmelerden kaynaklandı.
Toplamda 165 bin 323 kişinin hayatını kaybettiği dolaşım sistemi hastalığı kaynaklı ölümlerin %39.7'sine iskemik kalp hastalığı neden olurken, %22.9'una da serebro-vasküler hastalıklar neden oldu. Dolaşım sistemi kaynaklı ölümler en fazla 55 bin 284 kişiyle 75-84 yaş grubunda can alırken, iyi ve kötü huylu tümörler ise 22 bin 982 kişiyle en fazla 65-74 yaş grubunda ölüme neden oldu.
2017 yılında Türkiye’de kötü huylu tümör nedeni ile hayatını kaybeden toplam kişi sayısı 79 bin 889. Bu kişilerin %31'i gırtlak ve soluk borusu, bronş ya da akciğerde bulunan kötü huylu tümörler nedeni ile can verirken, %8.4’ü mide, %8’i lenfoid ve hematopoetik, %7,6’sı kolon ve %6.2’si pankreasta bulunan kötü huylu tümör nedeni ile hayata gözlerini yumdu.
İl bazında dolaşım sistemine bağlı ölümlerin toplam ölümlere oranının en fazla olduğu iller %49.6 ile Denizli, %48.9 ile Aydın, %47.8 ile Balıkesir, %47.2 ile Çanakkale ve %46.8 ile Afyonkarahisar olurken, iyi ve kötü huylu tümörlere bağlı ölümlerin toplam ölümlere oranının en fazla olduğu iller %23.3 ile Kırklareli, Rize ve Kocaeli, %23.2 ile Tekirdağ ve %23 ile İstanbul oldu.