TÜİK, Türkiye'de En Çok Can Alan Hastalıkları Açıkladı!

TÜİK, Türkiye'de en çok ölüme neden olan hastalıkları ve bu hastalıkların toplam ölümlere göre en çok can aldığı şehirleri açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. TÜİK’in raporuna göre 2017 yılında gerçekleşen ölümlerin %39.7’si dolaşım sistemi hastalıklarından, %19.6’sı iyi ve kötü huylu tümörlerden, %12’si solunum sistemi hastalıklarından, %4.9’u sinir sistemi ve duyu organları hastalıklarından, %4.8’i endokrin, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklarından, %4.5’i ise dışsal yaralanma ve zehirlenmelerden kaynaklandı.

Toplamda 165 bin 323 kişinin hayatını kaybettiği dolaşım sistemi hastalığı kaynaklı ölümlerin %39.7'sine iskemik kalp hastalığı neden olurken, %22.9'una da serebro-vasküler hastalıklar neden oldu. Dolaşım sistemi kaynaklı ölümler en fazla 55 bin 284 kişiyle 75-84 yaş grubunda can alırken, iyi ve kötü huylu tümörler ise 22 bin 982 kişiyle en fazla 65-74 yaş grubunda ölüme neden oldu.

2017 yılında Türkiye’de kötü huylu tümör nedeni ile hayatını kaybeden toplam kişi sayısı 79 bin 889. Bu kişilerin %31'i gırtlak ve soluk borusu, bronş ya da akciğerde bulunan kötü huylu tümörler nedeni ile can verirken, %8.4’ü mide, %8’i lenfoid ve hematopoetik, %7,6’sı kolon ve %6.2’si pankreasta bulunan kötü huylu tümör nedeni ile hayata gözlerini yumdu.

İl bazında dolaşım sistemine bağlı ölümlerin toplam ölümlere oranının en fazla olduğu iller %49.6 ile Denizli, %48.9 ile Aydın, %47.8 ile Balıkesir, %47.2 ile Çanakkale ve %46.8 ile Afyonkarahisar olurken, iyi ve kötü huylu tümörlere bağlı ölümlerin toplam ölümlere oranının en fazla olduğu iller %23.3 ile Kırklareli, Rize ve Kocaeli, %23.2 ile Tekirdağ ve %23 ile İstanbul oldu.