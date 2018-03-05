TÜİK, Son 10 Yılda En Çok Satan Otomobil Markasını Açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2008-2017 yılları arasında ülkemizde en çok tercih edilen otomobil firmasını açıkladı. Yapılan kapsamlı araştırma sonucunda yollarda en hangi arabaları gördüğümüz de kesinlik kazandı.

Son 10 yılda trafiğe en fazla araç çıkartan markalara yönelik TÜİK tarafından yapılan araştırma sonuçlandı. 2008-2017 yılları arasında, 845 bin civarında Renault, 685 bin civarında Volkswagen yakıt tüketmeye başladı. Bu rakamlar, resmi olarak trafiğe çıkartılan otomobilleri kapsadı.

Ocak ayı itibariyle Türkiye’de trafiğe kayıtlı olan araç sayısı 22.325.033 olarak açıklandı. Bu araçların ise %54.2’si sadece binek otomobillerden oluşuyor. Yani yaklaşık 12 milyon binek otomobil bulunuyor.

Türkiye’de son 10 yılın en çok satanı Renault oldu:



TÜİK verileri. Kaynak: AA

Araştırmanın kapsadığı tarih diliminde toplamda 844.952 adet Renault markalı araç trafiğe çıktı. 2008 yılında 52.150 Renault trafiğe çıkarken, 2017 yılı içinde bu rakam %128’lik bir fırlama ile 118.907’ye kadar çıktı.

Renault’nun ardından en çok tercih edilen otomobil markası Volkswagen oldu. Volkswagen, 2008’de 22.459 araçla Türkiye trafiğine çıktı, 2017’de bu sayı 3 kattan fazla artarak 91.330’a ulaştı. Son 10 yılda trafiğe çıkan Volkswagen sayısı ise 684.495 olarak açıklandı.

400.000 barajını aşan Hyundai, Fiat, Ford ve Opel, sırasıyla Volkswagenin ardındaki yerlerini aldılar. Toyota ise yaklaşık olarak 358 bin araç sınırında kaldı.



Renault Captur 2018

Ocak 2018’de ise 11 bin 678 Renault, 9 bin 592 Volkswagen, 5 bin 935 Fiat, 4 bin 690 Dacia, 4 bin 685 Hyundai, 4 bin 462 Toyota, 4 bin 302 Ford, 3 bin 733 Opel, 3 bin 732 Peugeot, 3 bin 93 Nissan marka otomobil trafiğe çıktı.

Ülkemizdeki araç satışları gün geçtikçe artarken, pazar payını ve satışlarını en çok yükselten marka Renault oldu.