TÜİK, Türkiye Ekonomisinin 2017 Yılı Büyüme Oranını Açıkladı!

TÜİK, Türkiye'nin 2017 yılındaki büyüme oranını %7.4 olarak açıkladı. Fakat ekonomik büyümeye rağmen kişi başı gelirin 210 dolar düşmüş olması, sosyal medyada tartışmalar oluşmasına neden oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’nin geçtiğimiz yılki ekonomi performansını açıkladı. TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisi 2017’nin ilk çeyreğinde %5.3, ikinci çeyreğinde %5.4, üçüncü çeyreğinde %11.1 ve dördüncü çeyreğinde %7.3 büyüme kaydetti. Genel toplama baktığımızda ise Türkiye ekonomisi, geçtiğimiz yılı %7.4 büyüme ile kapattı.

2017 yılında gerçekleştirdiği büyüme oranı ile Türkiye, OECD ülkeleri baz alındığında İrlanda’nın ardından ikinci sırada yer aldı. Ayrıca dünyanın en büyük ekonomik güçleri olan G-20 ülkeleri baz alındığında da Türkiye en fazla ekonomisini geliştiren ülke olarak göze çarpıyor.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre 2017 yılında kişi başı gelir 10 bin 597 dolar oldu. 2016 yılında ise kişi başına gelir 10 bin 807 dolar olarak açıklanmıştı. TÜİK verileri ‘dolar’ kurunda kişi başına gelirin 210 dolar düştüğünü gösterse de TL cinsinden bakıldığında 2016 yılında 32 bin 676 TL olan kişi başına gelir, 2017 yılında 38 bin 660 TL’ye çıkmış durumda.

İktisadi faaliyet kollarında 2017 yılında en fazla gelişmeyi %12.4 ile bilgi ve iletişim sektörü kaydetti. En az gelişen sektör ise %2.6 ile gayrimenkul oldu. Tarım %4.7, sanayi %9.2, inşaat %8.9 büyürken, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetlerinin tamamını kapsayan hizmet sektörü %10.7 ekonomik gelişme gösterdi.

TÜİK’in açıklamaları elbette ki sosyal medya kullanıcılarının da dikkatinden kaçmadı. İite Twitter kullanıcılarının konu ile ilgili görüşleri: