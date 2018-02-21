Türkiye’nin Nüfusu 100 Milyonu Ne Zaman Geçecek?

Yaptığı araştırmalar sonucu TÜİK, Türkiye’nin nüfusunun en geç 2040 yılında 100 milyonu geçeceğini öngörüyor.

Son yıllarda ülkemizdeki nüfus yapısında meydana gelen değişimler sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçlar ve TÜİK’in revizyon politikası sebebiyle nüfus projeksiyonları yenilendi. Bu bağlamda 2017 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADKNS) sonuçları temel alınıp, biri ana olmak üzere doğurganlık ve göç varsayımları ele alınarak toplam 3 senaryoya göre nüfus projeksiyonları üretildi.

Mevcut eğilimlerin devam edeceği varsayımına dayanarak bazı demografik göstergeler oluşturuldu. ADNKS’nin elde ettiği sonuçlara göre 80 milyon 810 bin 525 kişi olan Türkiye nüfusunun 2023 yılında 86 milyon 907 bin 367 kişiye, 2040 yılında ise 100 milyon 331 bin 233 kişiye ulaşması öngörülüyor. 2069 yılına kadar 107 milyon 664 bin kişiye ulaşması beklenen ülkemizdeki nüfusun bu yıldan itibaren azalışa geçeceği, 2080 yılında 107 milyon 100 bin kişi olacağı belirtiliyor.

Yukarıdaki görselden de görebileceğiniz üzere Türkiye’nin nüfusu, 2040 yılında 100,3 milyon olacak ve psikolojik sınırı geçmiş olacak.

Şehir bazında baktığımızda ise 2023 yılında, 2017 yılı ADNKS sonuçlarına kıyasla 68 şehirde nüfus artışı yaşanacakken 13 ilin nüfusunda azalış gözlemlenecek. En yüksek nüfusa sahip ilk 5 şehir yine değişiklik göstermeyecek. İlk sırada (bu veriler 2023 için geçerli) 16,3 milyon nüfusla İstanbul yer alacak. Bu şehri 6,1 milyon ile Ankara, 4,6 milyon ile İzmir, 3,2 milyon ile Bursa ve 2,7 milyon ile Antalya takip edecek.