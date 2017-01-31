TÜİK, Türkiye’nin Güncel Nüfusunu Açıkladı!

TÜİK, Türkiye’nin 31 Aralık 2016 itibarıyla nüfusunun 79 milyon 814 bin 871 olduğunu açıkladı. En kalabalık kent ise 14 milyon 804 bin 116 kişi ile İstanbul oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’nin nüfusunun bir önceki sayıma göre 1 milyon 73 bin 818 kişi arttığını belirterek 79 milyon 814 bin 871 olduğunu açıkladı.

Nüfusun %50.2’sini erkeklerin, %49.8’inin ise kadınlara ait olduğu belirtilirken, yıllık nüfus artışının 2015 yılında binde 13.4, 2016 yılında ise binde 13.5 olduğu ifade edildi.

İl bazında baktığımızda İstanbul’un nüfusu %1’lik artışla 14 milyon 804 bin 116 oldu. Bu ili sırasıyla 5 milyon 346 bin 518 kşi ile Ankara, 4 milyon 223 bin 545 kişiyle İzmir, 2 milyon 901 bin 396 kişiyle Bursa ve 2 milyon 328 bin 555 kişiyle Antalya takip etti. En az nüfus ise 82 bin 193 kişi ile Tunceli’ye ait.

Kilometrekareye düşen kişi sayısında da ilk sırada İstanbul yer alıyor. İstanbul, 2 bin 849 ile nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu şehir olurken onu sırasıyla 507 kişiyle Kocaeli ve 352 kişiyle İzmir takip etti.