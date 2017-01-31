TÜİK, Türkiye’nin Güncel Nüfusunu Açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’nin nüfusunun bir önceki sayıma göre 1 milyon 73 bin 818 kişi arttığını belirterek 79 milyon 814 bin 871 olduğunu açıkladı.
Nüfusun %50.2’sini erkeklerin, %49.8’inin ise kadınlara ait olduğu belirtilirken, yıllık nüfus artışının 2015 yılında binde 13.4, 2016 yılında ise binde 13.5 olduğu ifade edildi.
İl bazında baktığımızda İstanbul’un nüfusu %1’lik artışla 14 milyon 804 bin 116 oldu. Bu ili sırasıyla 5 milyon 346 bin 518 kşi ile Ankara, 4 milyon 223 bin 545 kişiyle İzmir, 2 milyon 901 bin 396 kişiyle Bursa ve 2 milyon 328 bin 555 kişiyle Antalya takip etti. En az nüfus ise 82 bin 193 kişi ile Tunceli’ye ait.
Kilometrekareye düşen kişi sayısında da ilk sırada İstanbul yer alıyor. İstanbul, 2 bin 849 ile nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu şehir olurken onu sırasıyla 507 kişiyle Kocaeli ve 352 kişiyle İzmir takip etti.