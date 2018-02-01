TÜİK, Türkiye’nin nüfusunun 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 80 milyon 810 bin 525 kişi olduğunu açıkladı.

Bir önceki yıla göre nüfusu 995 bin 654 kişi artan Türkiye’de erkek nüfus 40 milyon 535 bin 135 olurken, kadın nüfus 40 milyon 275 bin 390 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun %50,2’sini erkekler, %49,8’ini ise kadın oluşturdu. 2017 yılındaki nüfus artış hızı %12,4 oldu. Bu hız, 2016 yılında %13,5 idi.

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2016 yılında %92,3 iken, bu oran 2017’de %92,5’e yükseldi. Türkiye’nin toplam nüfusunun %18,6’sının ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 29 bin 231 kişi ile ülkenin en çok nüfusa sahip olan şehri oldu. Bu şehri sırasıyla 5 milyon 445 bin 26 kişiyle Ankara, 4 milyon 279 bin 677 kişi ile İzmir takip etti. Bayburt, 80 bin 417 kişi ile en az nüfusa sahip olan şehir oldu.

Nüfus Piramidi

Ortanca yaş, 2017 yılında bir önceki yıla oranla %0,3 artarak %31,7 oldu. Ortanca yaş, erkeklerde 31,1 olurken kadınlarda 32,4 olarak gerçekleşti.

Kilometrekareye düşen kişi sayısı da arttı

Nüfus yoğunluğu olarak da tanımlanan ‘1 kilometrekareye düşen kişi sayısı’, 2016 yılına göre 1 kişi artarak 105 oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 892 kişi ile nüfus yoğunluğu en fazla olan şehir oldu. Bu şehri sırasıyla 521 kişiyle Kocaeli, 356 kişiyle İzmir takip etti. Nüfus yoğunluğu en az olan şehir ise kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu.