Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Yaşam Memnuniyeti araştırmasının 2017 sonuçlarını açıkladı. Geçen yılın sonuçlarına göre Türk halkının mutluluk oranı %3 düşüş kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2017 Yaşam Memnuniyeti çalışmasının sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Verilere göre ülkemizden yaşayan vatandaşlarımızın %58’i mutlu, kalanı da mutsuz.

Geçtiğimiz yıla göre mutsuz olduğunu söyleyen bireylerin oranı, %10.4’ten %11.1’e yükseldi. Ayrıca kadınların erkeklerden daha mutlu olduğu ortaya çıktı. Kadınların mutluluk oranı %62.4 iken, erkeklerin mutluluk oranı %53.6 olarak açıklandı. Fakat bu oran 2016 verilerine göre kadınlarda %64.5, erkeklerde %58.1’di.

En mutlu yaş grubu: 65 ve üzeri oldu. %66.1’lik oranla ülkemizde yaşayan 65 yaş ve üzerindeki bireylerin diğer yaş gruplarına kıyasla daha mutlu oldukları anlaşıldı. Bu grubu %53.1’lik oranla 45-54 yaş aralığındaki bireyler takip ediyorlar.

TÜİK’in yayımladığı sonuçlarda iki ilginç nokta hemen dikkat çekiyor:

Okuma süresi uzadıkça mutsuzluk artıyor:

Ülkemizde hiç okula gitmeyen bireylerin mutluluk oranı okula farklı sürelerle gitmiş diğer bireylerden %62.5’lik oranla daha yüksek çıktı. Hemen ardından %57.7 ile ilk okul mezunları, %57.4 ile lise, %56.9 ile üniversite, %56.1 ile de ilköğretim ve ortaokul mezunları geldi.

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Yüzüğü takanlar daha mutlu:

Evli bireylerin %60.6’sı mutluyken, evli olmayanların mutluluk oranı ise %52.4 olarak ortaya çıktı. Evli kadınların %65.2’si mutluyken, evli erkeklerde bu oran %55.7 seviyesinde.

Araştırmada bireylerin mululuk nedenleri de tespit edildi:

Türk halkının en büyük mutluluk nedeninin sağlıklı olmak olduğunu ortaya çıkartan araştırma, mutluluk nedeni olarak sağlığı belirtenlerin oranının %68 olduğunu ortaya koydu. Sırasıyla diğer mutluluk nedeni oranları ise şöyle sıralandı: %16.6 sevgi, %9 başarı, %3.9 para ve %1.9 bir işe sahip olmak.

Vatandaşları en çok memnun eden kamu hizmetleri de şu şekilde sıralanıyor: %74.4 asayiş hizmetleri, %72.3 ulaştırma, %71.7 sağlık, %62.5 SGK, %54.6 eğitim, %54.1 adli hizmetler.