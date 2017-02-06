Turkcell ve Vodafone’un başlattığı “Genç Yetenek Programı” ile üniversitede 4. sınıf okuyan ve yeni mezun olmuş öğrenciler için eğitimlerin de dahil olduğu kariyer fırsatı dönemi başladı!

Bildiğiniz gibi ülkemizde üniversite mezunu çok sayıda işsiz bulunuyor. Bunun birçok sebebi varken en önemli detaylardan biri bu üniversite mezunlarının başvuracağı iş kollarında “En az 2-3 yıllık deneyim” gibi ibareler yer alması. Birçok firmanın eğitip, yetiştirip kendi bünyesinde çalışmak yerine deneyimli eleman arama merakı sayesinde kendilerine yer bulamayan yeni üniversite mezunları için her sene olduğu gibi Turkcell ve Vodafone’dan iş fırsatı dönemi başladı.

“Genç Yetenek Programı” olarak adlandırılan bu sistem ile hem Vodafone hem de Turkcell, üniversitede 4. sınıf okuyan ya da yeni mezun olmuş öğrenciler için bu firmalarda tam zamanlı çalışma fırsatı yakalamak ve kariyer olanağı sunacaklar.

Turkcell GNÇYTNK Programı

Turkcell’de çalışma fırsatı ve eğitim olanağı yakalamak için başlatılan Genç Yetenek Programı, Turkcell’in GNÇYTNK özel adıyla kullanılıyor. Üniversite son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, yeni mezun öğrenciler ve “en fazla 2 yıl tecrübeye sahip” çalışanlara özel olan bu programa buradan başvurabilirsiniz.

Turkcell Akademi’den Dijital Eğitim

Mini MBA

Mobil Çalışma

Turkcell’in Stratejik Projelerinde Çalışma

Uzmanlık Gelişimi

Teknoloji Devlerinin Üniversitelerinde Özel Eğitim Programlarına Katılım

Dünya Genelindeki Prestijli Okullarda Stratejik İşbirlikleri

Yurt Dışı Eğitim

gibi fırsatlar sunan Turkcell GNÇYTNK programı için buradaki bağlantıdan başvuru yaparak ilk adımı atabilirsiniz. Ardından GNÇYTNK oyunu ile sizin yetkinliğinizi ölçen bir oyun oynayacak, sorulan soruyla cevap vereceğiniz bir video çekecek, İngilizce testini çözecek, ardından grup mülakatına katıldıktan sonra tekli mülakatı da geçmeniz halinde Turkcell bünyesinde iş olanağına başlayabileceksiniz.

Şu anda ortaya çıkan detaylara göre herhangi bir bölüm kısıtlaması olmayan GNÇYTNK için seçilmeniz durumunda gerek yurtiçi gerek yurtdışı eğitim masraflarınız da Turkcell tarafından karşılanacağını unutmayın.

Vodafone Discover Genç Yetenek Programı

Genç Yetenek Programı’nın Vodafone ayağı olan Discover, yine üniversite 4. sınıf öğrencileri ile yeni mezunları kapsıyor. Toplamda 42 genç yeteneğin seçileceği program Vodafone bünyesinde tam zamanlı çalışma olanağı sağlarken, bu olanağı sadece Vodafone Türkiye bünyesinde değil, 20’den fazla ülkede bulunan Vodafone merkezlerinden birinde olabilmesiyle ön plana çıkıyor.

Turkcell’den farklı olarak en fazla 1 sene tecrübe isteyen Vodafone, 3 haftalık bir oryantasyon sürecine aldığı adayları bu oryantasyonun ardından Vodafone’da altı aylık dönemler boyunca iki farklı rolde rotasyonlu çalışarak farklı iş kollarında deneyim elde ediyorlar.

3 Ocak 2017 - 12 Mart 2017 tarihleri arasında olacak başvuru süreci 2008’den bu yana 150 genç yetenek kazanan Vodafone’a 42 genci daha ekleyecek.

Tüm üniversite ve bölümlere açık olan bu programda;

Teknolojiye meraklı

Her gün öğrenme isteğiyle yanı tutuşan

Enerjik ve pozitif olan

Üniversite 4. sınıf öğrencisi

Yeni mezun, yüksek lisans ya da doktora öğrencisi

Akıcı İngilizce konuşabilen

genç yetenekler aranıyor. Buradaki bağlantıdan Kariyer.net üzerinden başvurulara açık olan Vodafone Discover Genç Yetenek Programı için şimdiden 7.000’e varan başvuru yapıldığını da belirtelim.

Sonuç olarak eğer siz de teknoloji ve dijital dünyaya meraklı, üniversite 4. sınıf, yüksek lisans ya da doktora öğrencisi, yeni mezun ve ya en fazla 1 yıl iş tecrübesine sahip iseniz Türkiye’nin iki önemli telekomünikasyon firması olan Turkcell ve Vodafone’da yer alabilirsiniz.