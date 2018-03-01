Tüketicilere Göre En İyi Kameraya Sahip 10 Telefon!

Akıllı telefon dünyasının şu anda satışta olan ve bir süredir kullanılan amiral gemileri üzerine yapılan geniş kapsamlı bir araştırmada, piyasanın en iyi kameraya sahip telefonları belli oldu.

Tüketici elektroniği konusunda sayısız incelemeler yapıyor, cihazların çıkmasına bazen aylar hatta yıllar varken size haberlerini getiriyoruz. Ancak her zaman müşteri haklıdır efsanesine dayanarak, son sözü kullanıcıların söyleyeceğini de vurguluyoruz. Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan amiral gemilerinin çoğu, oldukça kaliteli kameralara sahiplerdi. Bunların bazılarıyla film çekmek bile mümkün hale geldi.

Çözünürlük, renk doğruluğu, görsel gürültü oranı, videolardaki sabitleme özellikleri ve dinamik aralıklar gibi kriterler ne kadar iyi olursa, bir akıllı telefonun kamerası da o kadar kaliteli oluyor. Yani tek başına çözünürlük gibi iyi kriterler artık işi kurtarmıyor.

Samsung ve Apple’ın kamera konusunda da başı çektiğini biliyoruz. Ankette henüz satışa çıkmayan Galaxy S9 ve S9 Plus bulunmuyor. Ancak Google Pixel 2’nin dillere destan kamerasıyla listeye girememiş olması dikkat çekiyor. Muhtemelen bu durum, cihazın yaygın olarak kullanılmamasından kaynaklanıyor.

İşte tüketicilerin gözünden en iyi kameraya sahip 10 akıllı telefon:

10. Samsung Galaxy S8 Active:

9. Apple iPhone 7 Plus:

8. Samsung Galaxy Note 8:

7. Samsung Galaxy S8:

6. Apple iPhone 6S Plus:

5. Apple iPhone 7:

4. Samsung Galaxy S8 Plus:

3. Apple iPhone 8 Plus:

2. Apple iPhone 8:

1. Apple iPhone X:

Araştırma Consumer Reports tarafından yapılmıştır, detayalara ulaşmak için tıklayın.