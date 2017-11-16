Tüketici Hakem Heyeti, Limiti 6000 TL'ye Yükseltti

Tüketici Hakem Heyetleri'nin yeniden düzenleneceğini belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Tüketici hakem heyetlerine 3 bin 610 liraya kadar olan uyuşmazlıklarda başvuru yapılabiliyordu, bu limit 6 bin liraya kadar yükseltilecek" dedi.

Tüketicilerin haklarını arama yollarını kolaylaştırıp satıcıyla sağlayıcı arasındaki uyuşmazlıkların daha basit çözülmesini sağlamak istediklerini belirten Bakan Tüfenkci, yargının üzerindeki yükü azaltmak amacıyla 81 ilde ve 919 ilçede binin üzerinde tüketici hakem heyeti oluşturulduğunu anımsattı. Tüketici Hakem Heyetleri'ne en fazla 3 bin 610 TL’ye kadar olan uyuşmazlıklarda başvuru yapılabildiğini söyleyen Tüfenkci, bu limitin 6 bin TL’ye kadar yükseltileceğini belirtti.

Son birkaç yıldır sürekli olarak artan dolar kurunun elektronik ürünlerin fiyatlarının artmasına sebep olması ve tüketicilerin satıcılarla arasındaki uyuşmazlığın çözümü için başvurduğu Tüketici Hakem Heyetleri’nin limitinin yalnızca 3160 TL olması, yapılan başvuruların azalmasına sebep oldu. Zira artık akıllı telefonların fiyatları 4 bin TL bandının da üzerine çıkmaya (hatta 6 bin TL) başladı, dolayısıyla başvuruların azalmasına sebep olan en önemli duurmlardan bir tanesi olarak bunu gösterebiliriz. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ise alacağı kararla birlikte Tüketici Hakem Heyetleri’nin limitini 6 bin TL’ye kadar yükseltecek.

Elbette üst seviye donanım özellikleri sebebiyle fiyatı 6 bin TL’nin üzerinde elektronik ürünler de bulunuyor, tüketicilerin bunun için olası bir uyuşmazlık sebebiyle haklarını hukuki yollarla araması gerekecek. Fakat limitin neredeyse %100’e varan oranda arttırılacak olması, satıcıların ‘kafalarına göre’ iş yapmasının da daha önüne geçecek. Bu da en çok biz tüketicilerin işine yarayacak.