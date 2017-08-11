Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin tüketici hakem heyetlerine yapacakları şikayet başvurularının daha kolay olmasını sağlayan bir düzenleme yaptı.

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile artık elden başvuru yapılabilecek, ayrıca e-devlet üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi ile yapılması imkanı da sağlandı.

Yapılan bir başka değişikle Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru ve heyetlerin kararları ile ilgili istatistiki bilgilerin oluşturulmasına ilişkin esasları düzenleyen madde de yürürlükten kaldırıldı.

Aynı uyuşmazlıkla ilgili daha önce bilirkişilik ya da hakemlik yapmış olsalar da Tüketici Hakem Heyeti başkanı ve üyeler, bundan sonra uyuşmazlıkla ilgili toplantılara katılabilecekler. Başkan üye ve raportör, bundan sonra bilirkişi olarak görevlendirilmeyecekler.

Eski yönetmeliğin başvurulara ve kararlara ilişkin istatistikleri 3 ayda bir olmak üzere ilçe tüketici hakem heyetlerinin il müdürlüklerine göndermelerini öngören 29. maddesi de yürürlükten kaldırıldı. Bu madde, il müdürlüklerinin istatistiki bilgileri 10 gün içinde genel müdürlüğe ulaştırması gerektiğini öngörüyordu.