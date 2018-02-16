Tüketiciler Birliği Yönetim Kurulu üyesi Ayhan Tekin, çevrimiçi alışverişlerde gerçekleşen ayıplı mal satışlarından tüketiciler kadar kargo şirketlerinin de sorumlu olduğunu belirtti.

Tüketiciler Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Konya Şube Başkan Vekili Ayhan Tekin, ülkemizdeki internet kullanımının nüfusun %60’ına ulaştığını ve bu kullanıcıların 15-20 milyon kadarının çevrimiçi alışveriş yöntemini kullandığını belirtti. Çevrimiçi alışveriş yapanların %80’inin alışverişler sırasında mağduriyet yaşadığını belirten Tekin, en fazla mağduriyetin cep telefonu, ilaç ve kozmetik ürün alışverişlerinde yaşandığını açıkladı.

Kargo şirketlerinin de satıcılar kadar ayıplı mallar üzerinde sorumluluğu bulunduğunu belirten Tekin, ‘’Bu ürünlerin, bir yerden bir yere nakil vasıta araçlarıyla aktarılması sağlanıyor. Bunu da kargo firmaları yapıyor. Bu kargo firmalarının da tabii ki bu ürünlerin ayıplı olmasında sorumluluğu var. Tüketici Kanunu’na göre bir ürünü sağlayan, aktaran, dağıtımını sağlayan bütün firmalar birbirlerine kefiller ve dolayısıyla kargo firmaları da bu ürünlerle ilgili ayıptan sorumludurlar.’’ dedi.

Ayhan Tekin, çevrimiçi alışveriş gerçekleştiren kullanıcıların, ürün teslimi sırasında paketi kargo görevlisine açtırarak ürünün ayıplı olup olmadığını kontrol etmeleri konusunda uyarıda bulundu ve ‘’Kargo firması, bundan imtina ediyorsa ve bizim de bu ürüne ihtiyacımız varsa ‘teslim aldım bölümü’ne ‘ürün kontrol edilmeden alınmıştır’ diye ibare düşüp, imzalayabilir. Bu şekilde, ürünü kontrol dışında teslim aldığını ispatlayabilir.’’ dedi.

Çevrimiçi alışveriş yapan tüketicilerin ürünün ayıplı olması, verilen sipariş yerine farklı ürün gelmesi veya koşulsuz cayma hakkını kullanmak istemesi halinde ürünü iade etme hakkı bulunduğunu hatırlatan Tekin, ‘’Bu cayma bildiriminin, iadeli taahhütlü olarak firmaya bildirilmesi daha uygun olur. Dolayısıyla burada önemli olan, cayma bildiriminin yapılacağı adresin, firmanın gerçek adresi olup, olmadığıdır. ‘Ticaret Kanunu’nda internetten de dahi olsa firmaların adresleri, künyeleri yazılması gerekiyor; ama kötü niyetli firmalar, web sayfalarında bu bilgileri yazmıyor veya olmayan adresi yazıyorlar. Bu durumda, muhatap bulamazlarsa taleplerini kargo firmasından yapabilirler; çünkü kargo şirketleri, bu firmayla ticari ilişki içindedir. Para alacak, fatura kesecektir. O nedenle mutlaka adresi vardır. Kargo şirketi, firmanın gerçek adresini vermekten imtina ediyor veya gizliyorsa. O takdirde tüketici, bütün haklarını kargo şirketinden talep etmek için hukuki yollara başvurabilir.’’ dedi.

Tüketicilerin ürünü iade etmek için 14 günlük başvuru hakkı olduğunu hatırlatan Tekin, ‘’Cayma bildirimiyle ilgili firmanın web sayfasında bulunması gereken bilgilerde eksiklik varsa bu durum, ayıbın, hileyle gizlenmesini ortaya koyar ve burada zaman aşımı yoktur. 14 günlük süreye tüketicimiz bağlı değildir; çünkü firma, kötü niyetlidir. 14 günlük süre, iyi niyetli firmalar içindir. Bu 14 günlük süre ise ürünün teslim alındığı günden itibaren başlar.’’ dedi.

Herhangi bir mağduriyet durumunda tüketicilerin başvurabileceği kurumlar hakkında da konuşan Tekin, fiyatı 4 bin 570 TL’ye kadarsa kaymakamlıklardaki tüketici hakem heyetine, 4 bin 570 ile 6 bin 860 TL arasındaysa bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerindeki il tüketici hakem heyetine, 6 bin 860 TL’nin de üzerindeyse tüketici mahkemelerine ya da asliye hukuk mahkemelerine başvurulabileceğini söyledi.