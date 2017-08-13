Tüketiciler iPhone 8’in Fiyatından Şikayetçi!

Barclays'in yaptığı açıklamaya göre tüketicilerin sadece %11'i yeni iPhone için belirlenen fiyatı ödemeye razı görünüyor.

Avrupa, Kuzey Amerika, Ortadoğu, Latin Amerika, Avustralya, Asya ve Afrika'da çalıştığı 60'a yakın ülkede 300 yıldır banka ve finans sektöründe faaliyet gösteren dünyanın önde gelen büyük finans grubu şirketi olan Barclays, “Tüketicilerin sadece% 11'i yeni bir iPhone için 1.000 doları veya daha fazlasını ödemek istiyor” açıklamasını yaptı.

Barclay'in müşterilerine gönderdiği ve CNBC tarafından elde edilen yeni bilgiler, Apple iPhone fiyatlarının bu yıl sonunda tüketicileri uzaklaştıran bir noktaya gelebileceğini ortaya koyuyor. Onuncu yıl dönümü modelini Apple, iPhone 8 olarak adlandırılıyor ve erken spekülasyonlara göre, telefona 1.000 - 1.200 $ gibi yüksek bir fiyat etiketi koydu. Ancak bankanın anketine yanıt verenlerin sadece% 11'inin bir iPhone için 1.000 dolardan fazla nakit ödeyeceğini gösteriyor. Mevcut iPhone sahipleri arasında bu% 11,% 18'e yükseliyor.

En azından 2017 için, iPhone 8'de bulunan, OLED paneli, kenardan kenara ekran ve yüz tanıma gibi çoğu yeni özellik, iPhone 8'e özel olacak. Geçtiğimiz hafta, KGI Menkul Değerler Apple analisti Ming- Chi Kuo, iPhone 8'in yalnızca 2 milyon ila 4 milyon ünitesinin kullanıma sunulduğunu söyledi. Bu, yeni bir iPhone için umutsuzluğa yol açabilir.

