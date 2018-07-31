Tüketiciler, Sony Akıllı Telefonların Varlığını Unuttu

İkinci çeyrek mali raporlarına göre Sony, akıllı telefon satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre 1.4 milyon düşüş yaşadı ve son üç ayda sadece 2 milyon akıllı telefon satabildi. Bu durum, Sony'nin mobil birimini yakında kapatacağı dedikodularına neden oldu.

Sony, resmi olarak mobil bölümünü kapattığını açıklamasa da tüketicilerin gözünde ölü bir akıllı telefon markası olarak görülüyor. Zira ikinci çeyrek raporlarına göre Sony, son üç ayda yalnızca 2 milyon akıllı telefon satmayı başardı. Bu da şirketin geçen yılın aynı dönemine göre satışlarının neredeyse yarı yarıya azaldığını gösteriyor.

Sony, 2017 mali takviminde toplam 13.5 milyon akıllı telefon satmayı başarmıştı. Şirketin geçtiğimiz Nisan ayında açıkladığı 2018 satış hedefi ise 10 milyon birimdi. İkinci çeyrek satış sonuçları Sony’yi beklentilerini revize etmeye itti ve şirket, 2018 mali yılındaki satış hedefini 9 milyon birim olarak güncelledi. Şirketin 2018 yılı mobil gelirlerinin 5.49 milyar dolar olması bekleniyor.

Sony, akıllı telefon tasarımları konusunda günümüz trendlerini yakalamamak konusunda ısrar ediyor. Sony telefonlar hala kaba, kalın çerçeveli ve premium hissiyatından uzak telefonlar olarak göze çarpıyor. Bu nedenle de Sony, HTC ile birlikte en başarısız küresel akıllı telefon üreticisi unvanını fazlasıyla hak ediyor.

Mobil bölümünde işler kötü gidiyor olsa da genel kazanç raporu, şirketin iyi durumda olduğunu gösteriyor. PlayStation’ın başını çektiği alt gruplar, sağlıklı ve hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Bu da sağlıklı bir mali yapıya sahip olan Sony’nin yakında ayağına ‘bağ’ olan mobil bölümünü kapatabileceğini gösteriyor.