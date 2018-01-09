Astronotlara uzaya gitmeden önce sorulan soruyu cevaplayabilir misiniz? Bu soruyu doğru cevapladığınızda NASA’ya göre uzaya çıkma hakkına erişiyorsunuz.

Çocukken size ne olmak istediğiniz sorulduğunda hangi cevabı veriyordunuz? Pek çok kişi gibi muhtemelen siz de astronot olacağınızı söylüyordunuz. Neredeyse her çocuğun hayali olan astronot olma isteği, düşünüldüğü kadar kolay bir şey değil. Yıllarca zorlu eğitimlere giriyor, gerek fiziksel gerekse de zihinsel olarak astronot olmak için hazırlanıyorsunuz.

İngiliz astronot Tim Peake’in başlattığı bir akım, bu sıralar sosyal medyanın gündemine oturmuş durumda. 185 gün boyunca uzayda kalmadan önce kendisine sorulan bir soruyu takipçilerine soran Peake, bu zorlu bulmaca sorusuyla potansiyelinizin ne kadar yüksek olduğunu test ediyor.

2015’de uzayda geçirdiği 185 günle İngiltere’nin en ünlü insanları arasında yer alan Peake, Haziran 2016’da döndükten sonra ülke genelinde çok sevilen birisi oldu. Bu sayede güzel bir takipçi kitlesi edinen Peake, kısa süre önce bu takipçilerine herkesin cevaplayamayacağı, yalnızca astronot olanların ve o yeteneğe sahip insanların cevaplayabildiği bir soru sordu. Eğer bu soruyu doğru cevaplayabilirseniz, NASA’ya CV’nizi gönderseniz iyi olur.

Peake’in paylaştığı o efsane soru;

Aşağıdaki görselde gördüğünüz gibi bir küp ve bu küpün altında bir nokta var. Küpü, sağa, sola, geriye ve size doğru hareket ettirebilirsiniz.

Bilgiyi verdiğimize göre soruya geçiyorum. Aklınızdan küpün önce size doğru, sonra sola, ardından tekrar sola, sonra yeniden size ve en sonunda sağa doğru yuvarlandığını hayal edin. Nokta şu anda nerede?

Sıradan bir Facebook zeka sorusu gibi gözükse de, bu sorunun NASA’nın astronot seçimlerinde kullanıldığını hatırlatalım. Hadi bakalım, sizler bu soruyu nasıl cevaplayacaksınız? Yorumlar kısmına sorunun doğru cevabını yazabilirsiniz. Gelecek yanıtları bekliyorum.