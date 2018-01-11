Dünya çapında pek çok banka ile çeşitli teknolojiler üzerinde çalışan Dynamics Inc., CES 2018'de tüm parasal hesapları tek bir kartta toplayacak yeni bir banka kartı tanıttı.

Kredi ve banka kartları günümüzde hala en önemli ödeme yöntemlerimizden biridir. Fakat Dynamics Inc. ve Sprint, bildiğimiz banka kartı kavramını tamamen değiştirebilirler. İki şirketin CES 2018’de tanıttığı yeniden programlanabilir banka kartı doğrudan banka ile bağlantılıdır ve karta birden fazla hesabınızı kayıt edebilirsiniz.

Yeniden programlanabilir banka kartı çığır açıcı ya da yeni bir fikir değil. Daha önce Plastc şirketi de benzer bir proje üzerinde çalışmış, hatta 9 milyon dolara kadar yatırım toplamayı başarmıştı. Fakat bir sonuca varamamıştı. Dynamics Inc.’in farkı ise dünya çapında zaten birçok banka ile benzer teknolojiler üzerinde çalışması.

Kartın en önemli özelliklerinden biri, üzerinde bir verici anten bulunmasıdır. Kart, bu verici sayesinde banka ile düzenli olarak bağlantıda kalıyor. Bu da kart sahibine özel kampanyalar tanınması, kartın değiştirilmesi, hesap kilitlenmesi ya da yeni kart güvenliği verilerinin indirilmesi gibi konularda oldukça faydalıdır.

Kartın kullanımı da son derece basit. Ön yüzünde küçük bir e-mürekkep okuyucu ve iki dokunulabilir buton bulunur. Böylece farklı seçenekler arasında geçiş yapabilirsiniz. Örneğin karta kayıtlı 4 farklı hesaptan herhangi birini kullanmak için seçebilirsiniz. Ayrıca kartın içinde bulunan organik çip kendi kendini şarj edebildiği için kartın şarj etme sorunu yoktur.