Tüm Battlefield 1 Paketleri Detaylandı

Seneye damgasını vuran BF1 için ek paket detaylrı yayımlandı.

EA ve DICE, bugün Battlefield 1'le alakalı ek paketlerin bilgilerini paylaştılar. Önümüzdeki aylarda oyun için sunulacak ek paketler, daha önce 50 dolar fazladan ödeyip Premium Pass (sezon bileti) alanlar direkt olarak ek paketlere kavuşabilecekler. Bunun dışında, DLC'ler tek tek satın alınabilecek. İlk ek paketin adı, daha önce de duyruulduğu gibi, "They Shall Not Pass" olacak.

İlk çıkacak olan pakette oyuncular Fransız ordusu olarak oynayacaklar. Birinci Dünya Savaşı'nı konu alan oyunda bu paketle birlikte 4 yeni harita, bir Char 2C tank ve daha fazlası oyuncuları bekliyor olacak. Oyunun ikinci indirilebilir içeriğinin isümi ise "Name of the Tsar" olarak belirlenmiş. Bu pakette ise oyuncular Rus ordusunu temsil edecekler ve efsanevi Hussar'larla (hafif süvari eri) birlikte çarpışacaklar.

Üçüncü DLC ise Turning Tides olarak adlandırılacak ve deniz savaşlarına yoğunlaşacak. Oyunculara yeni savaş gemileri ve ekipmanlar sağlacak. Bu pakette Gelibolu sahillerini çokça göreceğiz. Son paket ise Apocalypse adıyla karşımıza çıkıyor. Bu paketin mottosu ise şöyle: "çıkmaza girmekten ve çaresizlikten doğan ölümcül ve eşsiz silahlar".

İndirilebilir içeriklerin ne zaman resmen çıkacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak sezon bileti sahipleri paketlere açıklanan tarihten iki hafta önce kavuşacaklar.