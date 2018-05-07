Hüsran: Tutankamun’un Mezarında Gizli Oda Bulunamadı!

Mısırlı araştırmacılar, yıllardır dilden dile efsaneleşen bir gizemi daha çözdüler. Antik Mısır’ın en gözde hükümdarlarından birisi olan Tutankhamun’un mezarında, gizli odaların olduğundan şüphe ediliyordu. Son çalışmalar tüm beklentileri boşa çıkarttı.

Mısır’daki Krallar Vadisi’nde kendi mezar odasında hazinesiyle gömülü olan Tutankamun, tarihin en gizemli medeniyeti Mısır’a firavunluk yapmıştı. Ölümünün ardından sayısız mitolojik söylem ve efsane bırakan hükümdarın mezarında, gizli odalar bulunduğuna dair bazı deliller elde edilmişti. 3 yıl önce bu iddialar üzerine başlatılan araştırmalar sonuç verdi.

Giza kentindeki Büyük Mısır Müzesi (GEM), dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Tutankhamun Konferansı’na ev sahipliği yaptı. Konferansta yapılan bir duyuru, son yıllara damgasını vuran “gizli odalar” iddiasına noktayı koydu. Bilim insanı Nicholas Reeves, Tutankamun’un ve kraliçe Nefertiti’nin 3300 yıllık mezarını araştırmıştı.

Reeves ve ekibi, gizli odaların peşine düştükleri çalışmalarında hüsrana uğradılar. Yapılan son radar taramaları sonuçsuz kaldı. Yapılan çalışma, tarihin en kapsamlı tarama çalışmalarından birisiydi.

Petrol, gaz ve diğer doğal oluşumları aramada yaygın olarak kullanılan bir çeşit radar teknolojisi bu araştırmalar için de kullanılmıştı. Bu teknolojiler, insan yapılarının içindeki boşlukları onlara zarar vermeden ortaya çıkartmak için kullanılırlar.

Aşağıdaki resim, Tutankhamun'un mezarına ait üç boyutlu bir model. Turuncu yer, firavunun lahitinin olduğu alan. Ek oda ve sol üstteki hazine odası dışında yer alan mavi odaların gizli oda oldukları dününülüyordu, aslında olmadıkları anlaşıldı:

2015’te, radar teknolojileri uzmanı Hirokatsu Watanabe tarafından yapılan araştırmanın sonuçları, Tutankamun’un mezarında gizli odaların olduğuna dair sonuçlar vermişti. 2016’da Nat Geo tarafından desteklenen bir araştırma aynı sonuçları vermeyince daha kapsamlı olan diğer araştırmalara odaklanıldı.

National Geographic, net bir dille araştırmanın sonuçlarını “Kral Tut’un mezarında gizli oda yok” şeklinde duyurdu. Böylece komplo teorilerine kaynaklık eden bir bulgu daha resmi bir şekilde çürütülmüş oldu.