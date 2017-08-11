Tüm Bilgileri Topladığımızda iPhone 8, İşte Böyle Görünecek!

Bir şirket, bugüne kadar çıkmış tüm iPhone 8 sızıntılarını kullanarak iPhone 8 maketleri üretti.

iPhone 8'in tanıtılmasına yalnızca birkaç kafta kaldı. Ertelenebileceğine dair bazı söylentiler olsa da biz Eylül ayında tanıtılmasını bekliyoruz. Lansmana bu kadar kısa zaman kala sızıntıların artmasıyla pek çok konsept iPhone 8 gördük. Ancak bir şirket bundan çok daha fazlasını yaptı ve şu ana kadar edinilen tüm bilgilerden yararlanarak iPhone 8 maketleri üretti.

Maketlerin ön yüzü tamamen ekran. Yalnızca üst kısımda ahize, kamera ve sensörler için bir girinti bulunuyor. Maket olduğu için mi bilmiyoruz, ancak telefonun metal çerçevesi ile ekran arasında ince beyaz bir çerçeve var. Eğer gerçek iPhone 8'de de bu çerçeve bulunacaksa, beyaz beyaz parlayan çerçeveler ince de olsa kullanıcıları rahatsız edebilir. Ayrıca diğer 'çerçevesiz' telefonlarla karşılaştırıldığında bu tasarım çerçeveli kalıyor.

Maket iPhone 8'in arka yüzü ise iPhone 4 ve 4S'lerden hatırlayacağımız düz cam şeklinde. Daha önceki iPhone modellerinden farklı olarak sol üstteki çift kamera bu kez dikey olarak yerleştirilmiş. Arka kısmının düz cam bir panelden oluşması, iPhone 8'in kablosuz şarjı destekleme ihtimalini arttırıyor.

Telefonun yanları gümüş rengi bir metal çerçeveye sahip. Sağ yanında önceki modellere göre daha büyük olan güç tuşu, sol tarafta ise ses açma-kapama ve sessize alma tuşu bulunuyor. Telefonun altında ise Lightning girişi, hoparlör ve mikrofon bulunuyor. Kulaklık girişi tabii ki yok.

Cihazın boyutları iPhone 7 ile 7 Plus arasında. Ancak ekran çerçeveleri neredeyse tamamen ortadan kalktığı için ekran boyutu 7 Plus'tan biraz fazla olacak.

Bu maket tasarımı HomePod yazılımından, fabrikadan çıkan bilgilerden ve CAD çizimlerinden ortaya çıkan iPhone 8 verilerinin tamamının kullanılmasıyla oluşturulmuş. Kısaca şu ana kadarki iPhone 8 haberlerini topladığımızda ortaya bu iPhone 8 çıkıyor. Bununla birlikte maketleri üreten şirket asla 'iPhone 8 böyle olacak' demiyor.

iPhone 8 maketlerini aşağıdaki videodan inceleyebilirsiniz.