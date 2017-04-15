Karşınızda Rus Yapımı Dünyanın En Güçlü Bombası: FOAB

Dünyanın en güçlü bombası olarak görülen Rus yapımı FOAB'ın ismi 'Tüm bombaların babası' anlamına geliyor!

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'daki IŞİD militanlarını öldürdüğü ve dünyanın en güçlü bombalarından biri olarak kabul edilen GBU-43/B ya da diğer adıyla MOAB (Mother of All Bombs) ya da Türkçe karşılığıyla 'tüm bombaların anası' uzun süre yarattığı etkiyle dünyanın en güçlü bombası olduğu sıfatıyla uzun süre gelmişti. Peki dünyanın en güçlü bombası GBU-43/B mi?

Evet, GBU-43/B (diğer bir değişle MOAB) dünyanın en güçlü bombalarından biri ancak Rusya, bu bombanın 4 katı kadar daha güçlü bir bombaya sahip. Rusya bu bombaya 'tüm bombaların babası' adını veriyor.

FOAB (Father of All Bombs) ya da Türkçe karşılığıyla Tüm Bombaların Babası, ilk olarak 2007 yılında gerçekleştirilen testlerle test edildi. 44 ton dinamitle aynı etkiyi yaratan bu güçlü bomba, GBU-43/B bombasından 1 ton daha hafif olmasına rağmen 4 kat daha büyük bir etki yaratıyor. Öyle ki GBU-43/B bombası 11 tonluk dinamitle eşdeğer seviyede hasar yaratıyor.

Bu güçlü bombanın 2007 yılında yapılan testine ilişkin videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: