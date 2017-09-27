Tüm Buzullar Eridiğinde Asya Kıtasına Neler Olacak?

Dünya üzerindeki tüm buzullar eridiği zaman kıtalara ne olacak hiç düşündünüz mü? İnsan nüfusunun çok büyük bir kısmının yaşadığı Asya Kıtası'nda nerelerin su altında kalacağını bu video ile öğrenebilirsiniz.

Her geçen gün artan sıcaklıklar, dünyanın kutup bölgelerinde yer alan buzulların erimesine sebep oluyor. Buzların erimesi şu anda dünyaya farklı anlamlarda sorun yaratıyor, ancak günün birinde en büyüğü okyanusların yükselmesi olacak. Eriyen buzlarla her geçen gün daha çok yükselen okyanus suları, yaşam bölgesini sulak yerlere kuran sayısız ülkeye büyük sorun yaşatacak. Bu sorunların en büyüğü bizim gibi denize kıyısı olan ülkeler yerine okyanusa kıyısı olan ülkelerde yaşanacak.

Yapılan araştırmaya göre dünyanın tüm buzulları eridiğinde okyanus suları 65 metre yükselecek. Peki bu durum Asya şeridi için ne anlama geliyor? Yapılan araştırmaya göre bundan en çok etkilenecek ülke Çin ve Bangladeş olacak. Şu anda 600 milyon Çinlinin yaşadığı topraklar, Şangay ve Pekin sular altında kalacakken Güneydoğu Asya’ya kıyısı olan adalar, Bangkok, Ho Chi Minh City, Singapur, Manila ve Hong Kong’un bir kısmı sular altında kalarak içeri kısımlara çekilmek zorunda kalacak.

Hindistan tarafında Mumbai, Kalküta ve 163 milyon insanın yaşadığı Bangladeş’in ülke olarak su altında kalacağı düşünülüyor.

Sonuca baktığımızda bu tarz bir felaketten en çok etkilenen kıta aynı zamanda en çok insanı barındıran Asya olacak. Türkiye’nin kıyı şeridi bu felaketten etkilenecek olmasına rağmen diğer ülkeler gibi ciddi hasarlar almayacak. Okyanuslardan uzak bir ülke olduğumuz için bu felaketten kısmen kurtulmuş gözüküyoruz.

Not: Yukarıda yayınlanan video, ilk olarak Ağustos 2015'te yayınlandı.