Tüm Buzullar Eriseydi, Dünya Nasıl Görünürdü?

Dünya'daki tüm buzulların erimesi sonucu ortaya çıkacak görüntü gerçekten kokutucu olsa da şuan buzulların erimesi küresel bir problem.

National Geographic'e göre, Dünya, fosil yakıtları yakmaya devam ederse iklim değişikliği sonunda, Polonyalılar'ın ve dağların üzerindeki buzların tamamını eriyecek. Bu, küresel deniz seviyelerini yaklaşık 216 feet artıracak ve okyanus Miami, Buenos Aires ve Kahire gibi kentleri içine alacak. Araştırmacılar, bu hareketliliği gösteren bir harita yaptı.

Bu yüzyılın sonu bitmeden, iklim bilimcileri, Dünya’da yaşamanın çok zor olacağını söylüyor. İklim değişikliğinin getirdiği riskler, kitlesel açlık, kuraklık, şiddetli sel, plastikler, zehirli okyanuslar ve rekor sıcaklıklar.

Buz tabakalarının ve buzulların hızla erimesi, deniz seviyesini yükseltiyor ve dünyanın sahil şeridini değiştiriyor. Tüm doğu kıyılarında olduğu gibi Miami, dünyanın buzu eridiğinde su altında kalacak.

Avrupa, Londra, Venedik ve Hollanda'ya elveda diyebiliriz.

Su, şu anda 160 milyona ulaşan Bangladeş'ten ve 4.6 milyon nüfusa sahip Kolkata'yı yutacak.

Avustralya sakinlerinin yaklaşık % 80'inin yaşadığı kıyı şeridinin çoğunu kaybolacak.

Şanghay, Doğu Çin Denizi tarafından yutulacak.

Güney Amerika'da, Amazon Havzası ve Paraguay Havzası kaybolup, Buenos Aires'i ve Paraguay'ın çoğunu yok olacak.

Afrika, bölgesinin büyük bölümü dayanılmaz ısı dalgaları yüzünden yaşanamaz hale gelebilir.

Dünyada beş milyon kilometrelik buz var. Bazı bilim adamlarına göre, hepsini eritmek 5 bin yılı aşkın sürdü. Ancak, gelecek nesillerde, ülkeler karbon emisyonlarını önemli ölçüde düşürmezlerse, bazı şehirler ortadan kalkabilir.