Fitrus Plus Sayesinde Sağlığınızı Takip Etmek Çok Daha Kolay

Çoğumuz vücudumuzun sağlıklı olup olmadığını anlamak için kilomuzu kontrol eder ve sonuçtan memnunsak kendimizi sağlıklı ilan ederiz. Ancak baskülde gördüğünüz o rakamlar aslında hiçbir şey ifade etmiyor.

Sağlıklı yaşam için gerekli şeyleri artık hepimiz biliyoruz. Düzenli beslenmek, egzersiz yapmak, stres seviyesini minimum tutabilmek. Bunların hepsi bir tür basamak ve aralarındaki dengeyi sağlayabildiğiniz takdirde fiziksel ve mental sağlığınız sürekli olarak iyiye gidecek demektir. Ancak bunu kontrol etmenin yolları pek pratik değildi.

Yeni geliştirilen ufak bir cihaz ve bağlantılı olduğu basit bir uygulama sayesinde artık hepsini aynı anda kontrol ederek sağlık durumuza dair detaylı bilgi almanız mümkün. Fitrus Plus isimli bu cihaz, biyoelektriksel olarak vücudunuzu inceleyerek analiz ediyor ve kalp atış hızı, stres seviyesi, kas ve yağ oranı gibi birçok konuda size bilgi veriyor.

Tüm bu analizleri ise bir tür mobil arayüzden takip etmek mümkün. Avuç içinize sığabilecek boyutta olan cihazın iki kenarında da baş parmaklarınızı koymanız için birer oyuk mevcut. Parmaklarınızı doğru şekilde yerleştirdiğinizde işlem başlıyor ve kısa süre sonra sonuçlarınız cep telefonunuza aktarılıyor. Elde edilen sonuçların ise doğru kullanıldığı takdirde %98 oranında doğru olduğu söyleniyor.

Fitrus Plus'ın Eylül ayında satışa çıkacağı düşünülüyor. Eğer erken sipariş ile denemek isterseniz, ürünün fiyatı ön sipariş için 129 dolar. Aynı zamanda uzun vadede sonuçlarınıza göre beslenme ve egzersiz de önerecek olan uygulamayı ve cihazı kullanacak olursanız, sonuçlarınızı haftada bir yenilemeniz gerektiğini unutmayın. Daha kısa süreli testler gereksiz olacaktır.

Eğer Fitrus Plus ile ilgili detaylı bilgiye ve ön sipariş koşullarına göz atmak isterseniz buraya tıklayarak ürünün kickstarter proje sayfasına göz gezdirebilirsiniz.