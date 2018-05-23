Bugüne Kadar Toplam Kaç Kitap Basıldığını Biliyor musunuz?

Kitaplar, insanlığın gelişiminde çok büyük rol oynayan etkenler. Bazen hayal gücümüzü, bazen bilgi dağarcığımızı, bazense ikisini birden genişleten kitaplardan, sizce toplam kaç tane var?

1440'larda çağdaş matbaacılığın temellerini atıp günümüzdeki seri üretim modeline geçilmesini sağlayan Johannes Gutenberg'in çalışmaları, günümüze kadar milyonlarca kitabın yazılmasında öncü oldu. Milyonlarca insanın okuduğu kitaplardan, sadece üç beş kişinin okumaya zaman ayırdığı kitaplara kadar, dünya tarihinde yayımlanmış pek çok kitap bulunuyor.

Peki pek çok derken, net olarak dünyada farklı kaç kitap bulunuyor? Bu sorunun cevabını vermek hiç kolay değil; ancak her ne kadar tüm kitapçılardaki, kütüphanelerdeki ve özel koleksiyonlardaki kitapları tek tek saymak zor olsa da, yaklaşık bir sonuç elde etmenin bir yolu var gibi görünüyor.

ISBN (Uluslararası Standart Kitap Numarası) sistemine göre, satışı yapılan her kitabın kendine özel bir numarası bulunuyor. Ancak bu sistem yalnızca 60 yıl önce başladığı ve çoğu ülkede hala kullanılmadığı için, tek başına tüm kitapların sayısını açıklamaya yetmiyor. ISBN gibi kullanılan başka sistemler de var; ancak her biri aşağı yukarı aynı problemlere sahip.

Bu noktada yardıma Google yetişiyor. Google Books projesiyle 150 farklı kaynaktan elde ettiği veriler arasında kıyaslamalar yapan Google, böylece her kitaba ayrı bir numara atayabiliyor. Google'ın kendi sistemine göre yayımlanmış tüm farklı kitapların sayısı, sıkı durun, tam 130 milyon!

Hatta ve hatta fazlası da var. Google'ın tüm çalışmalarına rağmen, dijital medyada yazarların kendilerinin direkt olarak yayınladığı kitaplar bu sayıya dahil değil. Özellikle e-book sitelerine eklenerek satışa açılmayan kitapları bulup sayıya eklemek çok zor. Neyse ki bu konuda da bazı hesaplamalar ve tahminler yürütebiliyoruz. Bowker adlı organizasyonun verilerinden yola çıkarak yapılan tahminlere göre, yazılı olmayan kitap sayılarının da eklenmesiyle, her yıl tüm dünyada yaklaşık 800 bin yeni kitap yazılıyor.

Bu verileri de Google'ın 2010 tarihli verisine eklediğimizde, daha doğru bir sonuca ulaşıyoruz.