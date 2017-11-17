Mavi Balina Oyunu İçin Hangi Ülke, Ne Tür Önlemler Alıyor?

Bazı kişilerin ‘intihar oyunu’ olarak da tanımladığı, toplam 50 aşamadan oluşan Mavi Balina oyunu için hangi ülkenin hangi önlemleri aldığından bahsettik.

Rusya’da geliştirilen ve tüm dünyada yayınlanan Mavi Balina, oyunculara her gün için toplam 50 talimatın verildiği ve 50. günün sonunda intihar etmelerini istediği bir oyun. Orijinal adı Siniy Kit olan olan oyunun isminin, Rus rock grubu Lumen’in bir şarkısından aldığı tahmin ediliyor.

Daha çok 10-14 yaş grubundaki gençleri hedef alan oyun, ilk kez Rusya’da bir araştırmacı gazetecinin 12 yaşındaki bir kız çocuğunun intihar etmesinin ardından yaptığı araştırmayla ortaya çıkarıldı. Daha sonra dünyanın çeşitli ülkelerinde benzer vakalar görülmeye başlandı. Her ülke, bu oyun için önlemler almaya başladı. Şimdi hangi ülkenin ne tür önlemler aldıklarına bir bakalım.

Türkiye

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Eylül ayında yaptığı bir açıklamada "Zararlı içerikli yayınları BTK olarak durdurabiliyoruz ama böyle özel linklerle çalışan oyunlara bir şey yapamıyoruz. Üzerinde çalışıyoruz. BTK ve emniyet uzmanları çalışma yapıyor" demişti. BTK Başkanı ise bu hafta ailelerin şüpheli bir durum tespit etmeleri halinde ihbarda bulunmaları çağrısında bulunmuştu.

Rusya

Rusya’daki güvenlik görevlileri, oyunla ilgili ilk operasyonunu Kasım 2016’da yapmıştı. Oyunda oyunculara talimat veren yöneticilerden biri olduğu belirtilen 22 yaşındaki Philipp Budeikin yakalanmış ve 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Rusya, ayrıca sosyal medyada intiharı teşvik eden gruplar kurulmasını suç kapsamına alınmasını ve bu grupları kuranlar hakkında hapis cezası getirilmesini gündemine almıştı.

Hindistan

Oyunla ilgili en ciddi sorunlar yaşayan ülkelerin başında gelen Hindistan ise ülke genelinde oyunla bağlantılı 28 intihar ya da intihar girişiminin yaşandığını açıklamış ve ülke genelinde soruşturma başlatılmıştı. Yüksek Mahkeme, hükümetten oyunu yasaklamak için bir yol haritası oluşturulmasını istemiş, devlet ve özel kanallar ise televizyonun en çok izlendiği saatlerde Mavi Balina oyunuyla ilgili farkındalık yaratacak videolar yayınlıyor.

İngiltere

İngiltere’de bu oyunla ilgili şimdilik bir vaka bulunmuyor. Fakat oyunun küresel çapta bir soruna dönüşmesi polis, okullar ve çocukların sağlığıyla ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşları, Mavi Balina’yla ilgili sık sık uyarılar yapmaya başladılar.

İran

İran’da bu oyunla ilgili ilk intihar vakası geçtiğimiz Ekim ayında yaşandı. İsfahan’daki bir köprünün üzerine el ele çıkan iki genç kız köprüden atlayarak intihar etti. Kızlardan bir tanesi hayatını kaybederken diğeri hala komada. İran Bilgi Teknolojileri Bakanı Azari Cahromi, oyunun ‘şeytani’ fikirlere ilham verdiğini ve üzerindeki denetimi arttırarak oyunun erişimini kısıtlamak istediklerini belirtti.

Brezilya

Brezilya’da iki çocuğun intihar girişiminde bulunması ve sonra dakikada kurtarılmasının ardından ülkenin güneyinde yer alan Curitiba şehrinin Beledie Başkanı Rafael Greca, bu oyuna karşı çocukları ve aileleri uyardıkları bir video çektiler.