Üretim aşaması 2 yıldan fazla süren dev robotlar The MegaBots ve Suidobashi nihayet karşı karşıya geldiler. Kazanan, daha büyük ebatlarda olan The MegaBots oldu.

Bir nevi ABD ile Japonya’nın savaşı olarak nitelendirebileceğimiz robotların üretimi bu iki ülkede gerçekleşmişti. 2 yıl boyunca alanında uzman mühendislerle üretilen ABD üretimi Megabots ile Japonya üretimi Suidobashi’nin savaşı, dün akşam Twitch üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Hugh Jackman’in oynadığı 2011 yapımı Çelik Yumruklar filmindeki kumanda yerine içerisinde bulunan insanlar tarafından kontrol edilen robotlardan Megabots Eagle Prime, 5 metre boyunda ve 12 ton ağırlığında. Suidobashi ise 4 metre boya ve 6.5 ton ağırlığa sahipti.

Daha büyük ebatta olmasının avantajını iyi kullanan Megabots Eagle Prime, sıkıştırdığı rakibine testereyle büyük bir zarar verdi ve karşılaşmanın galibi oldu.

Canlı yayında binlerce kişi tarafından izlenen dev robotların savaşının tamamını aşağıdaki video ile izleyebilirsiniz.