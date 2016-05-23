Tüm Dünyanın Irkçılıkla Suçladığı H&M’den Geri Adım!

Siyahi bir çocuk mankenin üzerindeki svetşörtte 'Ormanın en havalı maymunu' yazması sebebiyle ırkçılıkla suçlanan H&M, bir özür mesajı yayımladı ve ürünü satıştan kaldırdığını açıkladı.

Dün paylaştığımız haberimizde, H&M’in dünya genelinde tepki çeken bir olayı aktarmıştık. Aşağıdaki haberimizle aktardığımız olayda H&M, siyahi bir çocuğa, üzerinde 'Ormanın en havalı maymunu' svetşört giydirmiş ve ten rengi ne olursa olsun, dünyanın birçok bölgesinde yaşayan insanlardan ağır eleştiriler almıştı.

Twitter üzerinden bir ‘özür’ açıklaması yapan H&M, şu ifadeleri kullandı: "Birçok kişinin sweatshirt giyen çocuğun fotoğrafından rahatsız olduğunu biliyoruz. Biz H&M çalışanları buna sadece katılabiliriz. Bu fotoğraf çekildiği ve basıldığı için üzgünüz. Bu nedenle kanallarımızdan sadece fotoğrafı kaldırmadık, ürünü de satıştan çektik. Bu tarz olayların tekrar yaşanmasını önlemek için neler olduğunu soruşturacağız."

Bazı kimseler (hatta bizleri takip edenler de dahil) bu olayın biraz abartı olduğunu düşünse de H&M, yaptığı açıklama ile bunun bir hata olduğunu kabul etti ve özür dileyerek gerekli adımları başlattığını açıkladı.

H&M’deki bu olayın ırkçı bir davranış olduğuna dair başka bir eleştiri de NBA oyuncusu LeBron James’ten geldi. Instagram hesabından bir paylaşım yapan James, "H&M hepimizi yanlış anladın. Bunu amaçlamıyoruz. Ciddiyim. Ben bu fotoğrafa baktığımda genç bir kral görüyorum. Dünya'nın efendisi, asla inkar edilemez, dokunulmaz bir güç. Biz Afrikalı Amerikalılar her zaman engelleri aşmak, insanlara yanıldıklarını kanıtlamak ve bunun için de sıkı çalışmak zorundayız. Fakat tahmin edin ki biz bunu severiz çünkü yolun sonundaki kazanımlar çok güzeldir" mesajını yayımladı.