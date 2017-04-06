Irkçılığın ve polis şiddetinin bir Pepsi açılmasıyla çözülebileceği mesajını vermesi sebebiyle eleştirilen ve de suçlanan Pepsi, ‘ciddi bir meseleyi hafife almak istememiştik’ diyerek reklamı geri çektiklerini açıkladı.

Ünlü manken Kendall Jenner’ın başrolünde olduğu Pepsi’nin yeni reklam filmi, özellikle ABD’de ciddi şekilde eleştirilmiş, dünya genelinde de ti’ye alındığı yorumlara maruz kalmıştı. Irkçılığın ve şiddetin bir kutu Pepsi ile çözülebileceği imajını yaratması sebebiyle suçlanan Pepsi, videonun YouTube kanalından kaldırıldığını açıkladı.

Şirketten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pepsi birlik, barış ve anlayış için evrensel bir mesaj vermeye çalışmıştı. Çok açık ki hedefi tutturamadık ve özür diliyoruz. Ciddi bir meseleyi hafife almak istememiştik. İçeriği geri çekiyoruz ve Kendall Jenner'ı böyle bir pozisyona soktuğumuz için de özür diliyoruz."

Eğer reklamı izlemediyseniz kısaca içeriğinden bahsedelim. Reklam, Jenner’ın fotoğraf çekimi yaptığı yerde patlak veren bir protesto gösterisiyle başlıyor. Kalabalıktaki bir erkeğin daveti üzerine çekimi yarıda bırakıp platin sarısı peruğunu takan Jenner, sonrasında rujunu çıkarıyor ve elinde bir Pepsi’yle, üzerinde günlük kıyafetleriyle birlikte yürüyüş yapanların arasına katılıyor. Kalabalığın önüne geçip gösteride görevli olan polislerden birinin önünde duran Jenner, elindeki Pepsi’yi polise uzatıyor. Bu esnada da kalabalık dans etmeye başlıyor.