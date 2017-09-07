Bu Kutularda Bilin Bakalım Ne Var: Tabii ki iPhone 8!

Dünyanın en büyük elektronik cihaz imalatçısı Foxconn, iPhone 8’lerin üretimini tamamladı ve paketleri Çin’den tüm dünyaya yolladı. Fotoğraflar bir firma çalışanı tarafından sızdırıldı.

Elektronik cihazların imalatı denildiğinde ilk akla gelen firma Foxconn olur. Çin merkezli üretici, Apple ve Samsung gibi devlerden aldığı işleri belirli sürelerde Çin’de bulunan fabrikalarında üretir. Ülkenin Zhengshou teknoloji parkında bulunan Foxconn deposu ise artık nihai şeklini alan ve paketlenen ürünlerin, dünyanın her tarafına kargolandığı yerdir.

Bu kez tarihi bir kargo taşıyacak olan Foxconn’un paketleri, Apple'ın kuruluşlundan bu yana planladığı en büyük tanıtım şölenlerinden birine eşlik edecek. iPhone 7s, 7s Plus, iPhone 8 gibi cihazları görmeyi bekliyoruz ve söylentilere göre hepsi aynı anda satışa çıkacak.

Tuhaf bir şekilde fotoğraflardan birinde, işçilerin paketlerin dizilimlerini organize ettikleri üç ayak (tripod) üzerinde bir kamera gözüküyor. Bu, Foxconn’un şu sıralar altından değerli olan bu kargoları 7/24 izlediğini gösteriyor. Çünkü sızıntı yapmak için fotoğraf çekmeye çalışan bir işçi, tripod ve profesyonel bir kamera kullanmayacaktır.

İlk iPhone 8 gönderilerinin ABD başta olmak üzere sırasıyla diğer ülkelere dağıtılacak olması elbette heyecan verici. Diğer yandan eğer fiyatlar benim için hiç sorun değil iPhone 8’i çıkar çıkmaz almak istiyorum diyorsanız, lansman gecesi açılacak ve muhtemelen hemen tükenecek ön sipariş stoklarını beklemeniz gerekebilir.

Birçok otorite Apple'ın yeni cihazlarla akıllı telefon ve teknoloji pazarındaki dengeleri değiştirmesini bekliyor. Bakalım o dengeler yalnızca cüzdanlarda mı yoksa gerçekten de tüm piyasada mı değişecek? Hep birlikte göreceğiz. Takipte kalın :)