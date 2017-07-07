Tüm dünyayı haritalandırıp sokak sokak gezen Google Earth'e şimdi de canlı yayın desteği geldi. Google, canlı yayınlarla doğal yaşamları önümüze getirecek.

Google Earth’ün birkaç yıl önce çıkardığı sokak görünümü, birçok kişinin işini inanılmaz ölçüde kolaylaştırmıştı. Özel kameralarla gezen Google çalışanları dünyanın her yerini karış karış gezmiş ve sonucunda tüm dünyanın sokak görünümünü çıkarmayı başarmıştı. Sıra şimdi bundan daha büyük bir projeye geldi. Google Earth’te bundan sonra canlı içerikler de bulabileceksiniz.

Dünyanın belirli yerlerine yerleştirilecek kameralar sayesinde canlı içeriklere erişmenizi hedefleyen Google, ilk olarak Alaska’daki Katmai Ulusak Parkı için hazırlıklarını tamamlamış. Brooks Nehri üzerinde somon yakalamaya çalışan ayıları izleyebileceğiniz canlı video, belgesel arayan kullanıcılar için canlı seçeneği ile geliyor.

Explore.org ekibiyle ortakla gelişen canlı yayınlarda 5 ayrı kamera bulunuyor. Siz bu kameralardan istediğinize geçerek canlı yayınları bu açıdan takip edebiliyorsunuz.

Eğer Google Earth’ün canlı yayın özelliğini deneyimlemek istiyorsanız, buraya tıklayarak servise ulaşabilirsiniz.