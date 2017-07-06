Çıkardıkları Ürünlerle Ezeli Rekabete Giren 8 Firma!

Aynı ürünü çıkartarak büyük bir mücadelenin içerisine giren şirketleri sizler için listeledik.

Bazı efsanevi rakipler var. iOS - Android, Galatasaray - Fenerbahçe, PlayStation - Xbox gibi insanları ikiye bölen devasa rekabetler. Bugün sizlere bu rekabetlere benzeyen, ancak daha çok yiyecek kısmında yer alan 4 mücadeleden bahsedeceğiz.

Burger King vs. McDonald’s

Fast food restoranları arasında en ünlü iki mağazadan bahsediyoruz. İki firma da hamburgerleri ile ünlenmiş mağazalar. İkisi de içerisinde et, peynir gibi bilinen şeyleri koyarak hamburger yapıyorlar, ancak iki hamburgerinde apayrı tatları oluyor. Hangisinin daha lezzetli olduğuna siz karar verebilirsiniz, ancak sizlere iki markanın standart hamburgerlerinin kalori değerlerini verelim. McDonald’s’ın hamburgerinde 300 kalori varken Burger King’in hamburgerinde 550 kalori var. Bundan sonra fast food restoranına girerken bu değerleri de göz önünde bulundurursunuz.

Coco-Cola vs. Pepsi

Yıllardır süregelen ezeli rekabet iki dev kola markasında da devam ediyor. Pepsi sevenler ve Coco Cola’dan başkasını içmeyenler olarak dünyayı ikiye ayıran bu iki markadan Pepsi’nin içinde olanlar kutuda yazdığı için biliniyor. Coco-Cola’da ise tam tarifin bir kısmı gizli tutulmaya devam ediyor.

Lays vs. Pringles

Ülkemizde bu iki markanın yarıştığını pek görmesek de dünya genelinde Pringles ile Lays’in kıyasıya mücadelesi var. Aslına bakıldığında Pringles yalnızca bir patates cipsi değil. Pringles’ın içerisinde %42 patates ve fermente(ısıl işlem görmüş) hamur bulunuyor. Lays’de ise direk kızartılmış patates olduğundan Lays’in daha sağlıklı olduğunu söylemek gerekiyor. Yine de karar sizin tabii ki de.

Lipton ve Nestea

Bu iki meşrubat üreticisi de Pepsi ve Coco-Cola gibi devasa bir rekabet içerisindeler. Ülkemiz dahil tüm dünyada Lipton’un bir adım önce olduğunu söyleyebilsek te Nestea’nin de arkadan emin adımlarla geldiğini görüyoruz. Nestea’nin Lipton’a nazaran bazı dezavantajları olduğunu da bu haberimizle birlikte belirtelim. Nestea’de tatlandırıcılar kullanılırken Lipton’da doğal olanlar tercih ediyor.

Sizin ezeli rakip olarak gördüğünüz firmalar var mıdır? Yorumlarınızı bekliyoruz.