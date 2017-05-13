Bu yazımızda tüm dünyayı saran WanaCrypt0r 2.0 virüsünden ve bu virüsten nasıl korunabileceğinizden bahsediyoruz.

Bildiğiniz gibi son iki gündür aniden ortaya çıkan WanaCrypt0r 2.0 isimli bir fidye virüsü tüm dünyayı sararak 70'in üzerinde ülkede binlerce kullanıcının bilgisayarına girdi ve bazı büyük şirketlerin işlerinin duraklamasına neden oldu. Peki basit virüs temizleme yöntemleriyle önüne geçilemeyen, bulaştığı bilgisayarın sahibinden Bitcoin isteyen WanaCrypt0r 2.0 virüsü tam olarak nedir? Bu virüsten nasıl korunuruz?

WanaCryptor 2.0 Nedir?

WanaCrypt0r 2.0 virüsü, Windows işletim sistemindeki açıklardan yararlanarak bilgisayarınızı kontrolü altına alıyor ve bilgisayarı kullanılamaz hale getirerek kullanıcılardan internetin para birimi Bitcoin ile ödeme yani bir anlamda fidye istiyor. Eğer kullanıcılar bu fidyeyi ödemezde virüs, kullanıcıları bir daha bilgisayarını kullanamamakla tehdit ediyor.

Genellikle hangi kullanıcılara bulaşıyor?

WanaCrypt0r 2.0 virüsü Windows XP ve Windows 8.1 dahil olmak üzere doğru düzgün virüs koruması olmayan tüm Windows 10 öncesi işletim sistemlerini kapsıyor. Bu virüsten güncel bir virüs koruması kullanan kullanıcılar yırtarken Windows 10'un güvenlik güncellemeleri bu virüse engel olmayı başarıyor ancak yeterli virüs koruması olmayan kullanıcılar apaçık tehdit altında. Windows 10 kullananlar ise şu an için güvende.

70'i aşkın ülkede binlerce bilgisayarı esir almış durumda, Türkiye'yi fazla etkilemedi

Özellikle Rusya ve Çin başta olmak üzere 70'in üstünde ülkede gözlenen virüs büyük şirketlerden günlük ev kullanıcılarına kadar binlerce kişinin bilgisayarına sızmış durumda. Türkiye'de ilk bilgilere göre 100'ün altında kullanıcının bilgisayarına girerken Türkiye, bu virüsün en az rastlandığı ülke olarak dikkat çekiyor. Ayrıca konuyla ilgili açıklama yapan BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, Türkiye'deki kullanıcılarının içinin rahat olması gerektiğini ve Türkiye'nin siber ordusu USOM'un bu virüs için de savunmada olduğunu söyledi.

WanaCryptor 2.0'dan korunmak için ne yapmalı?

Bu virüsün size bulaşmasını engellemeniz için uzmanlar her şeyden önce korsan içeriklerden kesinlikle uzak durmanız gerektiğini, lisanslı Windows sürümü ve tüm programları lisanslı kullanmanız gerektiğini söylüyor. Ayrıca antivirüs programının bu virüse karşı etkili olduğu ve hem aktif hem de güncel bir antivirüs programı kullanılması gerektiğini belirtiyorlar. Öyle ki birçok antivirüs programının yetkilileri bu virüsle karşılaşmamak kullanıcılarına antivirüs programlarını sürekli güncellemeleri gerektiğini de söylüyor.