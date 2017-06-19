Tüm Dünyayı Şekillendiren 9 Dahi İş İnsanının Kartviziti!

Onlar bugün kullandıklarımızı, izlediklerimizi, gördüklerimizi ve "beğendiklerimizi" şekillendiren ve fikirleriyle tüm dünyaya mal olan insanlar. Peki kartvizitlerinin nasıl olduklarını merak etmiş miydiniz?

İnsanların çoğu ortaya bir fikir atabilirler. Ancak o fikrin ortaya atılmasından çok ne kadar yaratıcı olduğu ve peşinden ne kadar koşulduğu önemlidir. Günümüz dünyasında kullandığımız, izlediğimiz, sosyalleşmek için saatllerimizi harcadığımız ne varsa, bir fikir ve o fikrin savunucuları sayesinde gerçekleşmişlerdir. Elbette tüm bu koşuşturmacalar sırasında, fikirlerini gerçeğe dönüştürmek isteyen girişimciler, kendilerini ifade etmenin en iyi yollarını gene kendilerine göre seçmeyi başarmışlardır: Karvizitler!

İşte bugün dünyanın her yerinde kamuoyuna mal olmuş 9 başarılı iş insanının iş kimlikleri yani kartvizitleri:

1. William H. Gates (Bill Gates'in Babası / Microsoft)

2. Steven P. Jobs (Kurucu / Pixar, NeXT ve Apple)

3. Mark Zuckerberg (Kurucu ve CEO / Facebook)

4. Walt Disney (Kurucu / Disney Stüdyoları)

5. Larry Page (Kurucu ve CEO / Google)

6. Wright Kardeşler (Uçağın Mucitleri)

7. Chuck Jones (Kurucu / Looney Tunes)

8. Evan Williams (Kurucu / Twitter)

9. Mike Dell (Kurucu / Dell)