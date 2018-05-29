Tüm Facebook Verilerini eBay Üzerinden Satışa Sunan Adam

Facebook'taki bilgilerimizin tehlikede olduğunu zaten biliyoruz. Ancak ücretsiz satışa sunduğunuz Facebook verilerinizi hiç paraya dönüştürmeyi düşündünüz mü? 26 yaşındaki Londoner Oli Frost düşündü.

Google ve Facebook Amerika'nın en önemli iki şirketi olma özelliğine sahip olsa da güvenlik ve gizlilik konusunda oldukça çıkarcı olduklarını gün geçtikçe idrak edebiliyoruz. Silikon Vadisi'nin 4'te üçüne sahip bu şirketler, müşterilerinin verilerini başta kendi reklamları olmak üzere pek çok kişi için kullanabiliyorlar.

Bu tip şirketler, bizim verilerimizi bize sormadan başka şirketlere satıyorsa kazançlarından küçük bir pay da olsa almamalı mıyız? 26 yaşındaki Londoner Oli Frost, tam da böyle düşündüğü için eBay adlı e-alışveriş sitesinden tüm Facebook verilerini satıyor.

Oli Frost, Daniel Oberhaus adlı kişiyle e-posta üzerinden konuşurken şu sözleri söyledi: "Verilerimi ücretsiz olarak sattığımı fark ettim ve bunun önüne geçmek için verilerimi nakit olarak satmaya karar verdim."

Başta verilerinii 99 sentten başlayan bir fiyatla siteye sunan Frost: "Verilerim, tüm herkesin etkinliklerini kaydeden Facebook üzerinden elde edildi. Bilgilerimde 16 yaşımdan beri duran her türlü gönderi, aptalca yorumu hatta patronumun ismini bile bulabilirsiniz." dedi. Kendisine şantaj yapılma ihtimalini düşünmeyen Frost, bana kalırsa Facebook'la çok hoş bir bir şekilde maytap geçmiş.