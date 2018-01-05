Google, Takvim Kullanıcılarını Zorla Yeni Sürüme Geçirecek!

Şu ana kadar isteyen kullanıcılar yeni isteyen kullanıcılar da eski Google Takvim web sürümünü kullanabiliyorlardı. Fakat Google, 28 Şubat'ta tüm Takvim kullanıcılarını yeni web sürümüne otomatik olarak geçirecek.

Bildiğiniz üzere Google, geçtiğimiz dönemde Google Takvim web sürümünde bir güncelleme yaparak tasarımı yenilemiş ve daha modern bir görünüme kavuşturmuştu. Şu ana kadar dileyen kişiler Google Takvim’in yeni tasarımını kullanırken, dileyenler eski tasarımı kullanmaya devam edebiliyorlardı.

8 Ocak’tan itibaren G Suite ve Google Domains kullanıcıları, otomatik olarak yeni tasarıma geçecekler. İsteyen kullanıcılar 5 Şubat’a kadar eski tasarıma manuel olarak geçiş sağlayabilecekler. Fakat 28 Şubat’tan itibaren tüm Google Takvim kullanıcıları otomatik olarak yeni tasarıma geçecek ve eski tasarıma dönüş mümkün olmayacak.

Google Takvim’in web sürümüne gelen yeni tasarım uyumlu renk paleti, tarayıcının pencere boyutuna göre kendini ayarlayan arayüzü ile Google Takvim’in mobil sürümüne fazlası ile benzemekte. Günümüzde çoğu kişinin ajanda olarak akıllı telefonunu kullandığını düşünürsek mobil uygulama ile uyumlu bir web sürüm daha kullanışlı olacaktır.

Ayrıca artık günler, haftalar, aylar ve yıllar arasında geçiş yapabileceğiniz kolay bir açılır menüye sahipsiniz. Ayrıca takvime çok daha kapsamlı metinler ve bağlantılar ekleyebilir, detaylı listeler oluşturabilirsiniz. Ayrıca yöneticilerin eklemesi halinde kurumsal kullanıcılar, toplantılar hakkında daha detaylı bilgiler elde edebilecekler.