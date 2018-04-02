Tüm iOS 11 Kullanıcıları Fortnite Mobile Oynayabilecek

iOS’ta Fortnite Mobile Oynamaya başlamak için gerekli olan davet, Epic Games tarafından kaldırıldı.

Mobil platformda yayınlanmasının ardından Battle Royale kategorisindeki oyunlar büyük beğeni topladı. Hatta Fortnite Mobile çılgınlığı okullarda büyük bir sorun haline geldi ve giriş ekranına uyarı eklendi. Üstelik Fornite bu başarıyı, yalnızca davet edilen iOS kullanıcılarının Fortnite oynamasıyla elde etti.

Şimdiyse biraz geç kalınmış bir kararla, oynamaya başlamak için gerekli olan davet Epic Games tarafından kaldırıldı. Artık Fortnite Mobile oynayabilmek için internet bağlantısı ve iOS 11 işletim sistemi kullanan bir telefona sahip olmanız yeterli olacak. Ayrıca Fornite Mobile’da PC, Mac ve Xbox’ta yapmış olduğunuz ilerlemeleri kaydedip paylaşmanızı sağlayan çapraz bir platform bulunuyor.

Fortnite Mobile’ın uyumlu olduğu cihazlardan daha ayrıntılı bir listeyle bahsetmek gerekirse; iPhone SE, 6S, 7, 8, X ve iPad Mini 4, Air 2, 2017, Pro modelleri oyunu sorunsuz bir şekilde çalıştırıyor. Ancak iPhone 5s, 6, 6 Plus ve iPad Air, Mini 2, Mini 3 ve iPod Touch Fortnite Mobile oyununu şimdilik desteklemiyor. İlerleyen dönemde yapılacak bir güncellemeyle donanım olarak oyunu destekleme potansiyeli cihazlardaki sorunun düzeltilmesi gerekiyor.