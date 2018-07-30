İngiliz gazetesi The Guardan’a göre Cebelitarık bölgesini temsil eden futbol takımı Gibraltar United, tarihte bir ilki gerçekleştirdi. Gelecek sezon takımın bütün oyuncuları, ödemelerini kripto parayla alacaklar. Kulüp bu kapsamda bir borsa şirketiyle de anlaşmış durumda.

Küçük bir özerk bölge olan Cebelitarık’ın finans sektörü, kripto paraları ve blok zinciri teknolojilerini benimsedi. Ocak ayında hükümet, blok zinciri kullanan işletmeleri için bazı hususları yürürlülüğe soktu. Piyasa düzene girince ilk resmi faaliyetler de başlamış oldu. Hatta bölge hükümeti ICO’lar için de bir düzenleme tasarısını görüşmeye başladı.

Bölgeyi temsil eden Gibraltar United isimli bir futbol takımı, gerekli düzenlemeler ekseninde yaptığı çalışmaları tamamladı. Kulübe göre teknoloji, sporda meydana gelen yolsuzlukları engellemek için ciddi bir alternatif oluşturuyor. Bu nedenle atılan bir adımla birlikte sporcuların tamamına kripto para bazlı ödeme yapılmasına karar verildi.

Gibraltar United, ödemeler konusunda bir ilki tarihe geçirmiş olabilir, ancak kripto paraları ve blok zinciriyle yelen finansal teknolojiyi benimseyen ilk kulüp değil. Mesut Özil’in forma giydiği İngiliz ekibi Arsenal, geçtiğimiz sezon bir kripto para birimi olan CashBet ile sponsorluk anlaşması imzalamıştı.

Pek çok futbol kulübünün finansal yöneticileri, şeffaflık açısından kripto paralara sıcak bakmaya başladı. Bu teknoloji aynı zamanda kulüplerin taraftarlarıyla doğrudan etkileşim kurmalarını sağlayacak alternatif yollar da sunuyor. Bireysel anlamda pek çok sporcunun ve sanatçının kişisel kişisel kripto para porjelerini hayata geçirdiklerini görmüştük. Mesela Senegal asıllı ABD’li sanatçı Akon, ülkesine yardım için Akoin adında bir kripto para çıkarmıştı. Bir dönem Galatasaray’da da forma giyen Didier Drogba da kişisel kripto parasını çıkarıp, sosyal sorumluluk projeleri için kullanacağını açıkladı.

Mevcut kripto para birimleriyle ortaklıklar ve yatırım ilişkilerine sahip ünlü futbolcular arasında Fenerbahçe’de forma giymiş Roberto Carlos, Luis Figo, Michael Owen ve Lionel Messi, Ronaldinho, Suarez gibi isimler de var.

2018’in ara transfer döneminde Türkiye amatör lig ekiplerinden Harunustaspor, genç oyuncu Ömer Faruk Kıroğlu ile kripto para ödemesi karşılığında sözleşme imzalayarak tarihe geçti.