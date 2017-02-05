Tüm Kahveleri Robotların Hazırladığı Geleceğin Kafesi: Cafe X

San Francisco'da açılan Cafe X isimli kafede tüm içeceklerinizi robotlar hazırlıyor ve servis ediyor.

Bugüne kadar genellikle seri imalat tarafında gördüğümüz robot işçiler artık her geçen gün çok daha farklı alanlarda çıkıyor. Artık insanların yaptığı işi yapabilen robot sistemleri, istihdamı azaltıyor ve her şeyi çok daha hızlı ve belli bir sistem içinde yapıyor.

Bunun örneklerinden bir tanesi de San Francisco'da bulunan Cafe X. Bu kafenin en önemli özelliği ise kahvenizi hazırlayanın bir barista değil robot olması. Robotlar sipariş verirken belirttiğiniz şekilde kahvenizi hazırlıyor, ödemenizi alıyor ve 6 dakika içinde teslim almanız için bekliyor. Eğer 6 dakikada teslim almazsanız kahveyi atıyor çünkü soğuk bir kahve içmenizi istemiyor.

Mitsubishi tarafından üretilen robot baristaların faaliyet gösterdiği Cafe X'te siparişiniz sadece 1 dakika içinde hazır hale geliyor. Henry Hu tarafından kurulan bu kafenin kuruluş hikayesi ise Hu'nun kahvecilerden memnun kalmamasına dayanıyor. Özellikle kahve zincirlerinde aynı markaların bile kahvelerinin tatlarının şubeden şubeye hatta çalışandan çalışana değişiklik göstermesinden şikayetçi olan Henry Hu böyle bir kafe tasarlamış. Daha önce Hong Kong'ta test edilen Cafe X artık San Francisco'da yaşayanların hizmetinde olacak.