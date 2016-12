Tüm Kötülerin Bruce Willis’i Öldürmeye Çalıştığı Muhteşem Video!

Aksiyon filmlerinin kralı Bruce Willis için hazırlanan bir fan videosunda, toplamda 92 ayrı filmdeki kötüler Willis’i öldürmeye çalışacak.

Dünyanın en popüler aktörlerinden biri olan Bruce Willis, yıllardan bu yana özellikle aksiyon filmlerinin değişilmez ismi haline geldi. Hem karizması hem de yaşlı olmasına rağmen sağlam görünmesiyle dikkat çeken Willis için hazırlanan 2 video, oldukça dikkat çekici olmasıyla radarımıza takıldı.

Pierre-Alexandre Chauvat isimli bir video editörü tarafından derlenen 2 farklı yapımın adı “Everybody wants to kill Bruce Willis”, yani “Herkes Bruce Willis’i Öldürmek İstiyor”. Tam da bu konsepte hazırlanan videoların ilkinde 39, ikincisinde 53 ayrı filmden kesitler ile popüler filmlerin kötülerinin Bruce abimizi takip ediyor ve öldürmeye çalışıyormuş hissi verilmiş.

Biri 10 diğeri 12dk olan videoları gerçekten tek solukta izleyebileceğiniz kadar güzel ve profesyonelce hazırlandığından bahsetmiş olalım.