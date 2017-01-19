Tüm Kutulu FIFA 17 ve Battlefield 1 Oyunları İçin Özel Karne İndirmi

FIFA 17 ve Battlefield 1'in kutulu versiyonları tüm mağazalarda bir süreliğine 199TL'den satılacak.

Bir eğitim döneminin daha bitmesi ve karne gününün gelmesiyle birlikte yarıyıl tatiline özel indirimler de yavaş yavaş gelmeye başladı. Bu indirimlerden bir tanesi ise EA'nın popüler iki oyunu Battlefield 1 ve FIFA 17 için geçerli olacak. (Ayrıca EA indirimi dışında ARAL'ın diğer indirimleriyle ilgili haberimiz aşağıda)

ARAL tarafından açıklanan bilgiye göre EA Yarıyıl İndirimi kapsamında Battlefield 1 ve FIFA 17 oyunları yaklaşık 50TL indirimle 250TL yerine 199,99TL'ye satılacak. Bu indirim oyunun kutulu satışını gerçekleştiren tüm satış noktaları için geçerli olacak, ayrıca PS4, Xbox One ve PC gibi tüm platformlar için sabit fiyat geçerli olacak ancak oyun ARAL'ın getirdiği kutulu versiyonları için indirim açıklandığı için indirim Steam ya da diğer platformları kapsamıyor.

Bu indirimin 16 Ocak 2017 - 2 Şubat 2017 tarihleri arasında geçerli olacağını da belirtelim.